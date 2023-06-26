Почему возвращение шинных войн лишь навредит Формуле 1? В Pirelli объяснили
По словам главы гоночных программ миланского концерна Марио Изолы, главными звездами Больших Призов должны оставаться пилоты, а не производители резины
Весной FIA запустила тендер по поиску поставщика шин для Ф1, начиная с 2025 года. Заслуживающие доверия источники уже заявили, что наряду с Pirelli, которая сейчас поставляет резину командам, в финальную стадию этого тендера вышла и компания Bridgestone.
Федерация уже в скором времени выберет нового поставщика. Болельщики со стажем еще помнят времена, когда в Формуле 1 сражались несколько шинных компаний. Но возвращение такой, по мнению главы гоночных программ Pirelli Марио Изолы, в настоящее время не принесет пользы Большим Призам.
«Это сложно, – объяснил Марио позицию своего бренда в интервью Sky Sports. – Если посмотреть на гоночные серии по всему миру, сейчас именно вариант с единым поставщиком выглядит общепринятым. Это позволяет экономить деньги.
Всегда есть риск, что при соперничестве [шинников] результаты гонки определят возможности резины, а не машин или гонщиков. А ы хотим, чтобы героями спорта были пилоты, а не шины.
Нам нравится быть частью этого шоу и вносить свой вклад, но при этом не оттенять гонщиков. Это было бы неправильно».
Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Самую первую гонку в истории чемпионатов Ф1 – британский Гран При 1950 года – Джузеппе Фарина выиграл на Alfa Romeo, обутой в шины Pirelli. В новейшей истории компания работает в Больших Призах с 2011 года и, по словам Изолы, готова и дальше быть поставщиком спорта.
«Мы вовсе не устали от Ф1, – объяснил Изола. – Для нас это долгосрочный проект, совместный с чемпионатом и FIA. И нам интересно продлевать контракт, пока спорт находится в хорошем состоянии.
Мы являемся частью шоу, и я верю, что выступаем его партнером, а не просто поставщиком. И мы хотим продолжать. По ходу 12-летнего партнерства мы показали Формуле 1 что делаем все возможное для достижения результата. Всегда просто критиковать шины, ведь мы являемся монополистами. И я понимаю тех, у кого другие взгляды.
Но мы постоянно на связи с руководством чемпионата и делаем то, что им кажется важным в интересах спорта».
Нынешний контракт Pirelli с Формулой 1 действует до конца 2024 года.
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