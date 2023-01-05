Изменения днища в 2023-м замедлят машины Ф1 на полсекунды

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Правила Ф1 останутся почти неизменными в новом сезоне Формулы 1. Однако небольшие поправки в них все же появятся. В значительной степени они продиктованы борьбой с болтанкой на прямых – неприятным явлением, которое проявилось после возвращения в чемпионат граунд-эффекта.

В частности, дорожный просвет увеличится на 15 мм, что должно отбить у команд желание прижимать свои машины вплотную к асфальту – именно этим, к слову, были вызваны сложности Mercedes в прошедшем сезоне.

Николас Томбасис, глава технической комиссии формульных гонок FIA, рассказал об ожиданиях от принятых мер.

«Я не сомневаюсь, что мы сделали верные шаги, – сказал инженер. – Нам важно было отыскать прагматичное решение, которое сработало бы и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Оно необязательно полностью исключит "козление", но точно ослабит его, причем серьезно».

На вопрос как изменения в правилах отразятся на машинах 2023 года, Томбасис ответил: «Не слишком сильно. Думаю, шасси потеряют 15-20 баллов прижимной силы (это внутренняя единица, которую используют специалисты по аэродинамике в Ф1. Она примерно равна 0,1% – прим.ред.), что приблизительно соответствует половине секунды на круге. Наверное.

Хотя, конечно, за счет развития машин они отыграют куда больше».

Он добавил, что до старта сезона-22 никто не ожидал, что раскачка достигнет такого масштаба.

«Думаю, она стала сюрпризом для всех, – сказал специалист греческого происхождения. – Я слышал напыщенные комментарии от сотрудников нашего исторического отдела и других людей, но в реальности никто не сумел в точности предсказать того, что произошло.

Но когда все случилось, нам удалось со всем разобраться и принять меры, да и команды со своей стороны тоже многое поняли. Думаю, можно говорить, что после Баку произошли серьезные изменения.

Внесенные [в правила] изменения значительно улучшат ситуацию. Но исчезнет ли эффект совсем или сохранится в какой-то степени – или, возможно, будет проявляться время от времени, – нам только предстоит увидеть».

Предсезонные тесты Ф1 в 2023 году стартуют 23 февраля в Бахрейне.