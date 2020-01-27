Изгнание Росберга и Феттель против селфи. Самые интересные истории из паддока-2019

Изгнание Росберга

Нико Росбергу наскучило отдыхать после завоеванного в 2016 году титула и в прошедшем сезоне он опробовал себя в новой роли: видеоблогера. Правда, Нико быстро понял, что новый статус дает не так много прав, как место в чемпионской команде.

На Гран При Китая Росберг решил привести на стартовую решетку собственного оператора, и поскольку Нико и так все знают, передал тому личный пропуск. Жульничество не осталось незамеченным, оператора быстро выпроводили из паддока, а самим Росбергом провели жесткую беседу. Пропуск у него не отняли, но, по слухам, намекнули, что пару ближайших Гран При лучше пропустить.

Ни в Баку, ни в Барселону Росберг не приехал. Хотя сам объяснил это тем, что и не собирался.

Чуть позже с Росбергом случилась еще одна история: недовольство его словами стали выражать действующие пилоты. Макс Ферстаппен даже обозвал немца «новым Жаком Вильневым». Видимо, оскорбление задело за живое и Росберг записал видео с извинениями, пообещав сменить тон. Эх, вот бы имя Вильнева так магически действовало на всех.

Крот для Кими

«На какого мультипликационного персонажа похож ваш любимый пилот Формулы 1?», – кажется, тест с таким вопросом проходил Фредерик Вассер накануне Гран При Монако. По крайней мере, уже в Монте-Карло Alfa Romeo приехала с новым другом – молчаливым кротом, который радовал половину детей советского и постсоветского пространства, а другую половину – раздражал.

На самый гламурный Гран При сезона обычно привозят моделей, кинозвезд и популярных блогерш из инстаграма. Но это в том случае, если ваш лидер танцует с Рианной или хотя бы поет песни Sade после финиша. Если же главный герой вашей команды надевает наушники, чтобы с ним никто не дай бог не заговорил, а перед публикой блещет исключительно подшофе, то молчаливый крот становится отличным выбором.

В общем-то, пользователи соцсетей моментально провели параллели между чехословацким кротом и Кими Райкконеном. Вряд ли подобные ассоциации есть у самого Кими, но разве это имеет значение?

Пиво от Williams

Сэр Фрэнк Уильямс крайне редко появляется на Гран При лично, но в Сильверстоун в прошедшем году основатель Williams приехал сразу в двух ипостасях. На домашнем Гран При команда праздновала 50-летие работы сэра Фрэнка в Формуле 1, закатив вечеринку в моторхоуме. А на утро Williams традиционно принимала журналистов.

Однако, вместо классического британского завтрака репортерам достался пакет подарков, в котором среди прочего было пиво! Не знаем, намекали ли в Williams на опохмел после вечеринки накануне, но подарок оказался непростым, а посвященным юбилею сэра Фрэнка. Пиво было названо в его честь, а на этикетке красовался сам юбиляр. Стоит ли ждать от Ferrari юбилейного шампанского?

Стрижка Джовинацци

Где-то убыло, где-то прибыло – мудрая пословица, но не в случае Антонио Джовинацци на Гран При Австрии. Там у итальянца сразу и убыло, и прибыло! В Шпильберге протеже Ferrari набрал первые в карьере очки в Формуле 1, но зато лишился клока из своей длинной шевелюры. Причиной тому стал некий спор с боссом команды Фредериком Вассером. После гонки Вассер под одобрительные крики и при помощи команды догнал Джовинацци, и лично лишил его пряди волос. Сообщалось, что это стало результатом спора: Антонио должен был пожертвовать волосами, если попадет в топ-10.

Вот только позднее выяснилось, что все было не совсем так. Дескать, на стрижку за очки Джови согласился во Франции, а в Австрии условия изменились – уже сам пилот должен был попасть в десятку, чтобы не быть насильно остриженным. Вассер, однако, то ли об уговоре позабыл, то ли его проигнорировал, но несмотря на очки Джовинацци надругательство над прической совершил. Обиженный же Джови решил после этого не идти в парикмахерскую до тех пор, пока Вассер лично не заплатит за новую прическу пилота. Не знаем, добился ли Антонио желаемого, но судя по тому, что на Гран При Абу-Даби он в образе Чубаки не явился, Вассер-таки заплатил парикмахеру.

Защита для тестикул Сайнса

Не знаем, ходил ли Дэн Риккардо на вечеринку к Williams, но на Гран При в Сильверстоуне австралиец явно был навеселе. Во время интервью Карлоса Сайнса и Ландо Норриса для испанского телевидения Дэн пробежал на первом плане, пригнувшись, чтобы не попадать в кадр, но не смог удержаться и врезал Карлосу между ног.

Пилот McLaren попытался догнать Риккардо и ответить пинком, но если на трассе машины из Уокинга весь сезон переигрывали Энстоун, то без машины Дэн оказался достаточно шустр, чтобы сбежать от Карлоса.

Эпизод не прошел мимо внимания болельщиков: попав в твиттер он превратился в мем. На такое не смогли не отреагировать в команде Сайнса: на следующий этап Карлосу приготовили специальную защиту, напоминающую хоккейную «ракушку». Подпись на ней гласила «большие cojones [яйца по-испански]». В защите дело или нет, но после Сильверстоуна Сайнс набрал 58 очков, а вот Риккардо только 32.

Феттель против селфи-боя

Себастьян Феттель в этом году много чем был недоволен: судьями, соперниками, партнером по команде… Но в Мексике от четырехкратного чемпиона мира досталось даже маскотту – живому талисману гонки Перчику Марио, традиционно украшающему Гран При своим сомбреро.

Организаторы гонки в Мехико решили разнообразить церемонию награждения, подняв на уровень подиума автомобиль победителя. Это Феттель оценил. К сожалению, на подиум привезли не только Mercedes, но и Перчика Марио, который сначала отпраздновал с пилотами, а потом попытался затащить Себастьяна в кадр, который делал при помощи селфи-палки. В ответ Марио получил пусть не сильный, но вполне заметный толчок в грудь от гонщика.

«Селфи-бой мне не понравился. Хотел затащить меня в кадр – пришлось его оттолкнуть! Я знаете ли, не так чтоб большой фанат этих селфи», – пояснил Себ.

Вдобавок, пилоту Ferrari не понравились кубки для призеров, украшенные спонсорским логотипом: «Жаль, когда есть такая классная гонка, когда в нее вложено столько усилий – а на подиуме вручаются эти дерьмовые, уныло выглядящие кубки. Можно было бы придумать что-то реально интересное, в традиционном мексиканском стиле – а то сейчас все это не очень круто. Там везде надписи Heineken! Не нужно лепить на кубки эту чертову звезду. Пусть сделают что-то вроде призов, которые тут вручались в восьмидесятых и девяностых годах…»

Не знаем, были ли в 90-х кубки красивее, но вот селфи тогда точно не было – Себу бы понравилось!

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