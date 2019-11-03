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Формула 1 / Гран При США / Новость

Из-за заднего крыла Грожан будет терять на прямых до 15 км/ч

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Из-за заднего крыла Грожан будет терять на прямых до 15 км/ч
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 10:07

После непростой пятницы пилоту команды Haas пришлось использовать не слишком подходящую для трассы в Остине аэродинамическую конфигурацию. Переход к более эффективным элементам выглядит слишком рискованным, пока инженеры не разобрались в причинах пятничной аварии.

Инженеры Haas не смогли найти причину аварии Ромена Грожана на второй тренировке Гран При США. В первом секторе француз потерял контроль над задней частью болида и разбил автомобиль, но проведенный командой анализ данных телеметрии не дал результатов.

Из-за аварии французу пришлось вернуться к другой конфигурации аэродинамических элементов – причем использующаяся сейчас версия сделала машину медленнее. 

«Мы опробовали обновленную аэродинамику, и у нее большие проблемы в скоростных поворотах, – сказал Грожан. – Так что, я потерял контроль над машиной фактически без причины. Прижимная сила на задней оси вдруг решила исчезнуть, и сейчас мы не можем это объяснить. Команда сказала, что мы больше не прикоснемся к этой версии.

Так что в третьей практике пришлось вернуться к конфигурации, использовавшейся на первой тренировке, а потом еще возникли проблемы с задним крылом. Ощущения отличались от тех, что были утром в пятницу. А потом парни увидели проблему и в своих данных.

Поэтому пришлось менять крыло, чтобы не рисковать. У этого крыла очень высокий уровень сопротивления воздуху. Я на прямой терял полсекунды в сравнении с Магнуссеном. А отыграть полсекунды в поворотах тяжело».

Грожан опасается, что заднее крыло также испортит ему гонку.

«Я медленнее соперников примерно на 15 км/ч, – рассказал француз. – Так что я – легкая добыча. У нас много проблем на этом этапе и в этом сезоне в целом. Трудно не опустить головы, когда гоняешься сам с собой и ничего не можешь поделать. И едешь чертовски медленно. От этого больно».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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