Льюису Хэмилтону присудили два пятисекундных штрафа, которые стоили гонщику победы. Наказания последовали за тренировку старта по пути на решетку в том месте, где это было запрещено.

Гоночный инженер британца Пит Боннингтон сказал пилоту, что тот может потренироваться в самом конце выезда с пит-лейна, что противоречило инструкции руководителя гонок Ф1 Майкла Маси. Так как Льюис провел две тренировки, суммарно ему присудили десять штрафных секунд.

Узнав об этом уже после старта гонки, шестикратный чемпион мира назвал наказание «нелепым» и «дерьмовым».

В соответствующих решениях FIA также сказано, что за каждую тренировку старта Хэмилтону начислили по одному штрафному баллу. И теперь их общее количество достигло десяти. И это, на самом деле, может стоить Льюису гораздо больше, чем десяти потерянных очков в Сочи.

Обновление: примерно через 2,5 часа после финиша гонки судьи отменили решение о начислении штрафных баллов и заменили их на штраф размером в 25 000 евро, выписанный команде Mercedes.

Систему штрафных баллов в Формуле 1 решено было ввести в 2012 году, когда Ромена Грожана после нескольких аварий отстранили от участия в Гран При Италии. Гонщик получает баллы за все нарушения, они сгорают по прошествии одного года, но если в какой-то момент их количество достигнет 12, пилот пропускает ближайший этап.

С того времени это правило не пришлось использовать в Ф1 ни разу, а вот в Формуле 2 индиец Махавир Рагунатан реально был отстранен от гонки в 2019 году.

В случае с Хэмилтоном ситуация осложняется тем, что первые баллы сгорят у него только после Гран При Турции. Таким образом, если лидер Ф1 по ходу четырех ближайших этапов заработает еще два балла, то вынужден будет пропустить гонку.

Льюис получил баллы за столкновения с Алексом Элбоном в Бразилии-19 и Австрии-20, а также за игнорирование желтых флагов в том же Шпильберге и въезд в боксы на запрещающий сигнал в Монце.

Даниил Квят в 2016 году имел на своем счету десять баллов, но тогда смог избежать новых нарушений. Не сумев сравняться в Сочи с Михаэлем Шумахером по числу побед, Хэмилтон повторил достижение россиянина по нарушениям.