Из-за карантина машины AlphaTauri едва не застряли на границе
Служба доставки Формулы 1 не смогла привезти автомобили и оборудование AlphaTauri на базу команды. Власти Италии запретили транспортировку груза в Фаэнцу. Руководителю команды Францу Тосту пришлось привлекать полицию, чтобы забрать машины
Команда Формулы 1 AlphaTauri с большим трудом получила свои машины после отмененного Гран При Австралии. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Франц Тост. Как оказалось, автомобили едва не застряли на границе Италии из-за введенного в стране карантина.
«У нас были долгие переговоры с DHL, – заявил Тост. – Они не имели права доставлять машины и все остальное оборудование в Фаэнцу [где расположена штаб-квартира команды]. Поэтому нам пришлось запросить у полиции особое разрешение, чтобы забрать наше имущество».
DHL перевозит все грузы Формулы 1 на правах логистического партнера чемпионата мира. Компания занималась доставкой оборудования из Мельбурна для каждой команды чемпионата. В случае с AlphaTauri в DHL смогли привезти болиды в аэропорт Милана. Дальнейшая транспортировка силами компании оказалась невозможна из-за эпидемии коронавируса в Италии. В итоге команда все же смогла забрать машины.
AlphaTauri закрыла свою базу на обязательные каникулы сразу после получения груза. Сам Франц Тост проводит карантин с женой в квартире в центре Фаэнцы. Всех сотрудников босс команды отправил по домам.
Приостановка работы затронула не только итальянскую штаб-квартиру, но и подразделение в Великобритании, где у AlphaTauri находится аэродинамическая труба. Британские работники начали соблюдать самоизоляцию в понедельник, 23 марта – даже раньше, чем их итальянские коллеги. Это связано с распоряжением местных властей, которые постановили закрыть все некритичные для жизни предприятия.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Кристиан Ниммерфолль
Из-за карантина машины AlphaTauri едва не застряли на границе
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