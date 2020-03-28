Из-за карантина машины AlphaTauri едва не застряли на границе

Команда Формулы 1 AlphaTauri с большим трудом получила свои машины после отмененного Гран При Австралии. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Франц Тост. Как оказалось, автомобили едва не застряли на границе Италии из-за введенного в стране карантина.

«У нас были долгие переговоры с DHL, – заявил Тост. – Они не имели права доставлять машины и все остальное оборудование в Фаэнцу [где расположена штаб-квартира команды]. Поэтому нам пришлось запросить у полиции особое разрешение, чтобы забрать наше имущество».

DHL перевозит все грузы Формулы 1 на правах логистического партнера чемпионата мира. Компания занималась доставкой оборудования из Мельбурна для каждой команды чемпионата. В случае с AlphaTauri в DHL смогли привезти болиды в аэропорт Милана. Дальнейшая транспортировка силами компании оказалась невозможна из-за эпидемии коронавируса в Италии. В итоге команда все же смогла забрать машины.

AlphaTauri закрыла свою базу на обязательные каникулы сразу после получения груза. Сам Франц Тост проводит карантин с женой в квартире в центре Фаэнцы. Всех сотрудников босс команды отправил по домам.

Приостановка работы затронула не только итальянскую штаб-квартиру, но и подразделение в Великобритании, где у AlphaTauri находится аэродинамическая труба. Британские работники начали соблюдать самоизоляцию в понедельник, 23 марта – даже раньше, чем их итальянские коллеги. Это связано с распоряжением местных властей, которые постановили закрыть все некритичные для жизни предприятия.