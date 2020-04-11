Из шин Айртона Сенны сделали украшение

Ювелирная компания Mongrip выпустила лимитированную коллекцию браслетов, сделанных из покрышек Айртона Сенны. В общей сложности в продажу поступил 161 браслет – по числу Гран При, которые трехкратный чемпион мира провел в Формуле 1.

Основным материалом для каждого браслета Mongrip стала отработанная резина с покрышек, которые стояли на McLaren Айртона Сенны в Гран При Европы 1993 года. Та гонка считается одной из лучших в исполнении бразильского пилота. В тот раз чемпион выступал на McLaren, который заметно уступал по темпу лидерам сезона из Williams. Но проливной дождь над Донингтоном, где проходил этап, спутал все карты и уравнял шансы.

На мокрой трассе Сенна оказался быстрейшим: бразилец совершил зрелищный прорыв на старте и в итоге выиграл хаотичную гонку. Многие болельщики называют Гран При Европы-93 самым зрелищным триумфом за всю карьеру Айртона Сенны.

Основатель Mongrip Джанкарло Медичи нашел те самые шины, на которых Сенна выступал в Донингтоне, выкупил их у коллекционера и порезал на браслеты. Предварительно предприниматель заручился согласием на это от семьи трехкратного чемпиона мира. Партнером Медичи по бизнесу стал гонщик Аугусто Фарфус. Вот как выглядит браслет:

Слайдер Список Браслет из шин Айртона Сенны 1 / 6 Фотограф: Без авторства Браслет из шин Айртона Сенны 2 / 6 Фотограф: Без авторства Браслет из шин Айртона Сенны 3 / 6 Фотограф: Без авторства Браслет из шин Айртона Сенны 4 / 6 Фотограф: Без авторства Браслет из шин Айртона Сенны 5 / 6 Фотограф: Без авторства Аугусто Фарфус и Джанкарло Медичи 6 / 6 Фотограф: Без авторства

Каждый браслет из покрышек Сенны снабдили застежкой из розового золота 18 карат. На застежке выгравирована фирменная буква S, обозначающая Сенну. Стоимость гоночного ювелирного украшения составляет 4400 евро. Компания Mongrip зарегистрирована в Монако, но браслеты производились в Италии.