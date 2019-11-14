Из Mercedes уволился фотограф. Он недоволен поведением Хэмилтона
Фотограф Mercedes Пол Рипке решил прекратить сотрудничество с чемпионским коллективом после Гран При Абу-Даби.
Фотограф Пол Рипке работает с командой Mercedes с 2016 года. Руководству коллектива его порекомендовал Нико Росберг. После ухода из Ф1 пилот даже издал книгу с фотографиями Рипке, выпущенную тиражом в 1000 экземпляров. Но прекращение Росбергом карьеры не сказалось на отношениях фотографа и команды: Рипке по-прежнему приезжал на 12-14 гонок в году.
Теперь же, как пишет газета Bild, Рипке решил, что Гран При в Абу-Даби станет для него последним в рамках сотрудничества с Mercedes. При этом немецкий фотограф признался журналистам, что в последнее время не чувствовал себя комфортно в команде.
«Я не был недоволен, – рассказал Рипке. – Моя первая гонка после летнего перерыва была в Монце. Я пытался построить свою работу несколько иначе, попробовать что-то новое, но ничего не сработало. Затем я приехал в Сингапур, потом в Мексику – и в какой-то момент я понял, что это больше не доставляет мне удовольствия, я больше не хочу быть командным фотографом».
В частности, Рипке признал, что одной из проблем стали отношения с Льюисом Хэмилтоном.
«В этом году с Льюисом было нелегко, – отметил фотограф. – Он сам не знает, что он хочет или что он должен делать с социальными сетями. А если он этого не знает, то я ему не совсем подхожу. Отношения уже не такие, как раньше».
Рипке занимается не только Формулой 1. Он работает со знаменитостями из самых разных сфер.
Читайте также:
Предыдущая новость
После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам
Следующая новость
Мнение: Ф1 должна поменять систему начисления очков – и вот почему
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Из Mercedes уволился фотограф. Он недоволен поведением Хэмилтона
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта