Из Mercedes уволился фотограф. Он недоволен поведением Хэмилтона

Фотограф Пол Рипке работает с командой Mercedes с 2016 года. Руководству коллектива его порекомендовал Нико Росберг. После ухода из Ф1 пилот даже издал книгу с фотографиями Рипке, выпущенную тиражом в 1000 экземпляров. Но прекращение Росбергом карьеры не сказалось на отношениях фотографа и команды: Рипке по-прежнему приезжал на 12-14 гонок в году.

Теперь же, как пишет газета Bild, Рипке решил, что Гран При в Абу-Даби станет для него последним в рамках сотрудничества с Mercedes. При этом немецкий фотограф признался журналистам, что в последнее время не чувствовал себя комфортно в команде.

«Я не был недоволен, – рассказал Рипке. – Моя первая гонка после летнего перерыва была в Монце. Я пытался построить свою работу несколько иначе, попробовать что-то новое, но ничего не сработало. Затем я приехал в Сингапур, потом в Мексику – и в какой-то момент я понял, что это больше не доставляет мне удовольствия, я больше не хочу быть командным фотографом».

В частности, Рипке признал, что одной из проблем стали отношения с Льюисом Хэмилтоном.

«В этом году с Льюисом было нелегко, – отметил фотограф. – Он сам не знает, что он хочет или что он должен делать с социальными сетями. А если он этого не знает, то я ему не совсем подхожу. Отношения уже не такие, как раньше».

Рипке занимается не только Формулой 1. Он работает со знаменитостями из самых разных сфер.