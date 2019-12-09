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Формула 1 / Новость

Из McLaren ушел ключевой специалист по аэродинамике

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Из McLaren ушел ключевой специалист по аэродинамике
Автор:
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
9 дек. 2019 г., 12:35

Коллектив из Уокинга покинул заместитель начальника отдела аэродинамики Гийом Каттелани – по слухам, из-за разногласий с командой.

В стремлении вернуться в борьбу за победы McLaren продолжает процесс реструктуризации, значительная часть которого уже позади. Motorsport.com стало известно, что кадровые перестановки продолжились уходом одного из ключевых сотрудников департамента аэродинамики Гийома Каттелани.

Гийом напрямую подчинялся главе департамента Питеру Продрому и занимал вторую позицию в организационной структуре команды, но в основном отвечал за менеджмент, а не решал глобальные технические вопросы.

Кто заменит Каттелани, в Уокинге пока не решили. Не исключено, что его работу поделят между действующими сотрудниками команды. Однако не стоит исключать и приход в McLaren нового человека.

Есть основания полагать, что карьеру Каттелани продолжит в Haas (или в Dallara, которая занимается созданием деталей для американской команды). В Haas на соответствующий запрос Motorsport.com комментировать кадровые вопросы отказались.

Гийом уже работал в Dallara с 2004 по 2006 годы консультантом по вопросам аэродинамики. В 2014-м Каттелани перешел в McLaren из тогдашней команды Lotus (сейчас – Renault), где занимал должность старшего специалиста по аэродинамке. До Lotus он был главной отдела аэродинамики и одним из ключевых сотрудников в проекте Peugeot в «Ле-Мане» (2006-2012). 

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Автор Денис Буденков

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