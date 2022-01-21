Команда Williams уволила одного из ключевых инженеров

Картер работал в Williams с мая 2016 года. За это время он дважды руководил работой команды на Гран При – сначала осенью 2020-го в Турции, когда этап из-за коронавируса пропускал глава тогдашний команды Саймон Робертс, а затем в прошлом декабре в Саудовской Аравии, подменив Йоста Капито – тот также сдал положительный тест.

В коротком заявлении по поводу ухода главного инженера Капито отметил: «Мы разбираемся с тем, какой в предстоящем сезоне и в последующие годы будет наша инженерная стратегия. И потому произвели изменения в структуре инженерного департамента.

Адам Картер покинул команду, мы хотели бы поблагодарить его за работу на протяжении шести последних лет».

После того, как семья Фрэнка Уильямса продала Williams фонду Dorilton в сентябре 2020 года, команда постепенно проходит через период изменений. Ее бывший глава Робертс покинул Гроу минувшим летом, а еще раньше, в декабре, генеральным директором стал Капито.

После первых месяцев работы тот взял на работу нескольких своих бывших коллег по VW Motorsport. Франсуа Ксавье-Демезон в марте 2021-го получил пост технического директора, а после ухода Робертса стал еще и главной гоночной бригады. В ноябре бывший раллийный штурман Свен Сметс занял пост спортивного директора Williams.

Адам Картер пришел в Ф1 еще в 1998 году. По ходу карьеры он работал в Arrows, McLaren и Renault, а с 2008-го перешел в компанию Wirth Research, где занимался конструированием машины для Virgin/Marussia/Manor. Спустя восемь лет британец перешел в Williams и работал там на разных должностях, включая директора по кадрам. С 2021 года он стал главой инженерного департамента.