Предыдущая / Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их Следующая / Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Формула 1 Новость

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Эндрю Грин начал работу в Сильверстоуне больше 30 лет назад – а теперь займется вопросами бизнеса, не связанными с гонками

Адам Купер
Автор:
Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Грин пришел в команду, когда ее основатель Эдди Джордан решил начать выступления в Ф1 в 1991 году. Британец стал одним из помощников главного конструктора Гэри Андерсона и оставался в Jordan до 1998-го, когда перешел в BAR.

Позже он работал в Red Bull, а с 2010 года вернулся в Сильверстоун – в тогдашнюю Force India. Эндрю оставался техническим директором все эти годы, пройдя через трансформации команды в Racing Point и Aston Martin.

В июне 2021-го конструктор занял должность главы технического штаба в свете предстоящего перехода из Red Bull Дэна Феллоуза. 

В итоге из-за судебных разбирательств, вынужденного отпуска и других задержек Феллоуз смог приступить к работе только в апреле 2022-го, а на этой неделе стало известно, что 57-летний Грин окончательно покидает команду.  

Специалист продолжит карьеру в подразделении Aston Martin Performance Technologies, которая занимается специальными версиями серийных машин компании. 

Помимо появления Феллоуза, смысл перехода Грина может быть еще и в том, что теперь он не является сотрудником команды, а потому расходы на его зарплату не учитываются в ежегодном лимите – при этом бывший технический директор вполне может консультировать коллег. 

«Он займется той частью нашего бизнеса, которая не связана с Ф1, – цитирует пресс-служба Феллоуза, косвенно подтверждая такое предположение. – Мы проходим через стадию естественного роста, потому эта сторона нашей деятельности требует значительных усилий. 

Также мы работаем с AML (компанией Aston Martin Lagonda – прим.ред.), это важный участок. Эндрю сможет использовать свой опыт, полученный в Ф1, в интересах всей группы».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Формула 1
Презентация Ferrari

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Формула 1

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams

Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams

Формула 1

Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Формула 1
Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Формула 1
Презентация Aston Martin

Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23 Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Формула 1

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Самое важное:

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Формула 1

Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23 Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Формула 1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1 Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Формула 1

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Формула 1

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1 Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.