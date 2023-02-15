Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор
Эндрю Грин начал работу в Сильверстоуне больше 30 лет назад – а теперь займется вопросами бизнеса, не связанными с гонками
Грин пришел в команду, когда ее основатель Эдди Джордан решил начать выступления в Ф1 в 1991 году. Британец стал одним из помощников главного конструктора Гэри Андерсона и оставался в Jordan до 1998-го, когда перешел в BAR.
Позже он работал в Red Bull, а с 2010 года вернулся в Сильверстоун – в тогдашнюю Force India. Эндрю оставался техническим директором все эти годы, пройдя через трансформации команды в Racing Point и Aston Martin.
В июне 2021-го конструктор занял должность главы технического штаба в свете предстоящего перехода из Red Bull Дэна Феллоуза.
В итоге из-за судебных разбирательств, вынужденного отпуска и других задержек Феллоуз смог приступить к работе только в апреле 2022-го, а на этой неделе стало известно, что 57-летний Грин окончательно покидает команду.
Специалист продолжит карьеру в подразделении Aston Martin Performance Technologies, которая занимается специальными версиями серийных машин компании.
Помимо появления Феллоуза, смысл перехода Грина может быть еще и в том, что теперь он не является сотрудником команды, а потому расходы на его зарплату не учитываются в ежегодном лимите – при этом бывший технический директор вполне может консультировать коллег.
«Он займется той частью нашего бизнеса, которая не связана с Ф1, – цитирует пресс-служба Феллоуза, косвенно подтверждая такое предположение. – Мы проходим через стадию естественного роста, потому эта сторона нашей деятельности требует значительных усилий.
Также мы работаем с AML (компанией Aston Martin Lagonda – прим.ред.), это важный участок. Эндрю сможет использовать свой опыт, полученный в Ф1, в интересах всей группы».
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