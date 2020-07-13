«Из героя в осла». Итальянская пресса разнесла Леклера и Ferrari

Ошибка Шарля Леклера на старте Гран При Штирии привела к сходу обеих Ferrari с дистанции. Монегаск признал свою вину и извинился перед своим напарником Себастьяном Феттелем и командой. Однако это не спасло его от упреков в итальянской прессе.

В частности, издание Il Giornale статью про происшествие озаглавило фразой «Из принца в камикадзе», а в тексте позволило себе еще менее лестные слова.

«Проблемы Ferrari серьезнее, чем столкновение Леклера и Феттеля в третьем повороте. И глупое действие Шарля, который за неделю превратился из героя в осла, тут только вершина айсберга».

Тем не менее, большую вину издание возложило на саму команду: «Настоящая проблема это машина, которая не едет ни в дождь, ни посуху. И не борется не только с Mercedes и Red Bull, но и с McLaren и Racing Point, а может и Renault».

В La Stampa же в аварии увидели очередной признак глубоких проблем Скудерии, которые требуют немедленного решения: «Невероятная катастрофа. Виноват монегаск, но сути дела это не меняет: в Маранелло пришла тьма, и что-то срочно нужно делать. Завершить гонку после одного километра уже серьезная проблема, а сделать это из-за столкновения друг с другом – просто невообразимо.

Сейчас в Маранелло пытаются просто сократить потери: не ошибаться, набирать как можно больше очков и ждать лучших времен. Но чтобы избежать худшего сезона за столетие, надо что-то менять».