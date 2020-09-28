«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Себастьян Феттель стал 13-м на Гран При России, в третий раз за четыре последних этапа оставшись без очков. Немец разбил свою машину в квалификации, из-за чего стартовал лишь 14-м, а в гонке явно уступал своему напарнику – Шарлю Леклеру. Монегаск в итоге финишировал шестым.

Однако, помимо темпа, в глаза бросилась странная тактика, выбранная Ferrari для Феттеля. Стартовав на шинах Medium, немец сменил их только на 30-м круге. Для сравнения, тогда же провел пит-стоп Даниил Квят, у которого был самый жесткие комплект резины. Из тех, кто начинал гонку на Medium, Феттель остановился позже всех.

Леклер тоже применял тактику с поздним пит-стопом, однако вел меньше борьбы, чем его напарник, и меньше повреждал резину. Вдобавок, даже сменив шины Шарлю, Ferrari не сразу позвала в боксы Себастьяна. Он провел на трассе еще два круга, на каждом из них теряя по несколько секунд относительно конкурентов – резина уже никуда не годилась.

«Я бы остановился [на пит-стоп] пораньше. Не было смысла оставаться на трассе, ведь я ехал очень медленно», – отметил Феттель после финиша. Но у такой тактики было объяснение.

Откладывая пит-стоп, Феттель поднялся на седьмое место, а сразу позади него оказались два гонщика Renault. Эстебан Окон бился об пилота Ferrari аж четыре круга, пока ему не пришлось уступить место Даниэлю Риккардо. Но и у того ушла пара кругов на обгон. Окон прорвался еще кругом позже.

Таким образом, Феттель сдерживал пилотов Renault, помогая Шарлю Леклеру выехать после своего пит-стопа перед ними.

«Мне пришлось играть роль тормоза для Renault, что не пошло мне на пользу», – признал четырехкратный чемпион после гонки.

Тактика Ferrari отчасти сработала: Риккардо оказался для них слишком быстр, а вот Окон потерял за Феттелем столько времени, что действительно оказался позади Леклера и уже не смог вернуть позицию. Феттель же, пропустив Renault, отправился в боксы и уже не имел шансов на очки.

Такое отношение к Себастьяну не ускользнуло от внимания немецких журналистов. «После раннего решения не продлевать контракт, они сделали из Феттеля Баррикелло», – написали в Bild. Имелось в виду, конечно, роль явного второго пилота, которую Рубенс играл в Скудерии при Михаэле Шумахере. В материале Себастьяна также назвали «тормозным блоком» в тактике Ferrari.

При этом, подобное отношение к Феттелю команда проявила не впервые. После Гран При 70-летия в минувшем августе Маттиа Бинотто даже спросили, специально ли команда жертвует Себастьяном. Тогда немца позвали на немотивированно ранний пит-стоп, чтобы он не стоял на пути у Леклера.

По мнению бывшего пилота Ф1 Ральфа Шумахера, в Маранелло твердо перевели Феттеля на вторую роль и ждать улучшения его положения не приходится.

«Ferrari не вовлекает Феттеля в работу над машиной. Новые детали достаются Леклеру, и стратегия разрабатывается под него», – заметил немец в эфире Sky.

По мнению Ральфа, Себастьяну остается только ждать перехода в Aston Martin: «В последних гонках ему надо выжимать лучшее и сосредоточить свою мотивацию на следующем сезоне».

Сочинский этап был 250-м в карьере Феттеля. До ухода из Ferrari осталось провести еще семь.