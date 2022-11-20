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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Результаты

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1

Шарль Леклер и Ferrari смогли подсластить проигранный сезон, взяв верх хотя бы в споре за вторую позицию

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1
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Личный зачет после Гран При Абу-Даби (22-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

454

15 (17)**

 7

17 (19)

 5 2
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 308 3 9 11 (13) 3 (4) 3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 305 2 1 11 (13) 3 (4) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 275 1 (2) 1 7 (8) 4 (5) 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 246 1 3 8 (11) 2 6
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 240 0 0 9 (10) 2 2
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 122 0 0 1 2 2
8 France Эстебан Окон   Alpine  92 0 0 0 0 2
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 81 0 0 0 0 6
10 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 49 0 0  0 0 6
11 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 37 0 0 0 0 3
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 37 0 0 0 0 3 (4)
13 Denmark Кевин Магнуссен 25 0 1 0 0 5
14 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 18 0 0 0 0 2
16 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 12 0 0 0 0 5
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6)
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5 (7)
20 Canada Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 5
21 Netherlands Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0
22 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Абу-Даби (22-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 759 17 (19)* 8 8 (9) 5 28 (31)
2 Ferrari 554 4 12 5 (6) 1 20 (24)
3 Mercedes 515 1 (2)  1 4 (5) 1 16 (18)
4 Alpine 173 0 0 0 0 0
5 McLaren 159 0 0 2 0 1
6 Alfa Romeo   55 0 0 0 0 0
7 Aston Martin 55 0 0 0 0 0
8 Haas F1 37 0 1 0 0 0
9 AlphaTauri RB 35 0 0 0 0 0
10 Williams 8 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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