Формула 1 Гран При Абу-Даби
Статистика

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Финальный уик-энд сезона, прошедший в Абу-Даби, окончательно расставил всех пилотом и все команды по строчкам таблиц общего зачета. Вот что получилось по итогам девяти прошедших месяцев и 22 этапов в 20 странах

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Групповое фото пилотов: Серхио Перес, Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Джордж Расселл, Mercedes-AMG
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Личный зачет после Гран При Абу-Даби (22-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

575

19+4**

 12+3

21+6

 9+3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 285 2+1 2 9+3 2+1 2+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 234 0 1 6+1 4 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 206 0 0 8 1 2+1
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 206 0 5+1 6+2 0 3
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 205 0 0+1 7+2 1 1
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari 200 1 2 3+1 0 2
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 175 0 0 2 1+1 2
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 97 0+1 0+1 2+2 2 3
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 74 0 0 0 0 4+1
11 France Пьер Гасли Alpine 62 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  58 0 0 1 0 6+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 27 0 0 0 0 4
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 17 0 0 0 1 2+1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 3
16 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 2+1
17 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 6 0 0 0 0  
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 3
19 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 5
20 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
21 United States Логан Сарджент Williams 1 0 0 0 0 6+1
22 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

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Кубок конструкторов после Гран При Абу-Даби (22-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 860 21+5 14+3 11+4 6+1

30+9
2 Mercedes 409 0 1 5+1 0 8+1
3 Ferrari 406 1 7+1 0 0 9+3
4 McLaren 302 0+1 0+2 3 0 9+4
5 Aston Martin 280 0 0 1 0 8
6 Alpine 120 0 0 0 0 2+1
7 Williams 28 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri 25 0 0 1 0 0
9 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
10 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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