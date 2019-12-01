Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года
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1 дек. 2019 г., 14:52
Макс Ферстаппен отстоял третье место в зачете пилотов, Renault удержала пятую строчку в Кубке конструкторов, а Карлос Сайнс опередил Пьера Гасли в борьбе за шестое место.
Личный зачет после Гран При Абу-Даби (сезон окончен)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|413
|11
|5
|17
|6
|0
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
326
|4
|5
|15
|3
|2
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|278
|3
|2
|9
|3
|2
|4
|
Шарль Леклер
|Ferrari
|264
|2
|7
|10
|5
|3
|5
|
Себастьян Феттель
|Ferrari
|
240
|1
|2
|9
|1
|3
|6
|
Карлос Сайнс
|McLaren
|96
|0
|0
|1
|0
|4
|7
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|
95
|0
|0
|1
|2
|2
|8
|Александр Элбон
|Red Bull
|92
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault F1
|54
|0
|0
|0
|0
|5
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|52
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|49
|0
|0
|0
|0
|6
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo Sauber
|43
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Нико Хюлькенберг
|Renault F1
|38
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|37
|0
|0
|1
|0
|3
|16
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|21
|0
|0
|0
|0
|3
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|20
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo Sauber
|14
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|Ромен Грожан
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|7
|19
|Роберт Кубица
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
*включая победы
Кубок конструкторов после Гран При Абу-Даби
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|739
|15
|10
|9
|8
|32
|2
|Ferrari
|504
|3
|9
|7
|1
|19
|3
|Red Bull Racing
|417
|3
|2
|5
|0
|9
|4
|McLaren
|145
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|Renault
|91
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Toro Rosso
|85
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|Racing Point
|73
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|57
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество призовых мест двух пилотов команды
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
13:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
17:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
14:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
17:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
17:10
17:10
|
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