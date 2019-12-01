Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Результаты

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

Поделились
Комментарии
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года
1 дек. 2019 г., 14:52

Макс Ферстаппен отстоял третье место в зачете пилотов, Renault удержала пятую строчку в Кубке конструкторов, а Карлос Сайнс опередил Пьера Гасли в борьбе за шестое место.

Личный зачет после Гран При Абу-Даби (сезон окончен)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 Mercedes 413 11 5 17 6 0
2 Finland Валттери Боттас Mercedes

326

 4 5 15 3 2
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 278 3 2 9 3 2
4

Monaco Шарль Леклер

 Ferrari 264 2 7 10 5 3
5

Germany Себастьян Феттель 

 Ferrari

240

 1 2 9 1 3
6

Spain Карлос Сайнс    

 McLaren 96 0 0 1 0 4
7 France Пьер Гасли Toro Rosso

95

 0 0 1 2 2
8 Thailand Александр Элбон Red Bull 92 0 0 0 0 2
9 Australia Даниэль Риккардо Renault F1 54 0 0 0 0 5
10 Mexico Серхио Перес  Racing Point 52 0 0 0 0 2
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 49 0 0 0 0 6
12 Finland Кими Райкконен 43 0 0 0 0 2
13 Germany Нико Хюлькенберг Renault F1 38 0 0 0 0 3
14 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 37 0 0 1 0 3
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 3
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2
17 Italy Антонио Джовинацци   Alfa Romeo Sauber 14 0 0 0 0 3
18 France Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7
19 Poland Роберт Кубица   Williams 1 0 0 0 0 2
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Абу-Даби

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 739 15 10 9 8 32
2 Ferrari 504 3 9 7 1 19
3 Red Bull Racing 417 3 2 5 0 9
4 McLaren   145 0 0 0 1
5 Renault 91 0 0 0 0 0
6 Toro Rosso 85 0 0 0 0 2
7 Racing Point   73 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 57 0 0 0 0
9 Haas F1 28 0 0 0 0
10 Williams   1 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды

Следующая новость
Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби

Предыдущая новость

Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби

Следующая новость

Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби

Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
13:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
17:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
17:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
17:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

34мин
3
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

4
Формула 1

У FIA перед стартом возникли вопросы к топливу в машине Леклера

5
Формула 1

Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
F1

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?

Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне
F1

Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби
F1

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году
F1

Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году

«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019
F1

«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.