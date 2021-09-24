Итальянские власти помогают оставить Джовинацци в Alfa Romeo

По слухам, Alfa Romeo уже решила нанять Гуанью Чжоу вместо Антонио Джовинации пилотом на 2022 год и ждет лишь, пока китаец получит суперлицензию. Однако сам Джовинацци еще надеется сохранить место в команде и уверяет, что об увольнении ему не сообщали.

«Я не знаю, когда примут решение о контракте, – сказал Джовинацци. – Это вопрос не ко мне, а к Фредерику Вассеру. У меня нет выбора, кроме как выступать как можно более уверенно и, по возможности, набирать очки. Надеюсь, этого будет достаточно».

В итальянских СМИ появилась информация, что помочь сохранить место для Джовинацци пытается кто-то из правительства Италии.

«Кто-то об этом говорил, но никаких новостей на этот счет у меня нет. И я лично ни с кем об этом не разговаривал».