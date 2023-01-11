Итальянские СМИ узнали место презентации Ferrari
Скудерия уже давно объявила, что покажет новую машину Ф1 14 февраля. Но пока официально не подтвердила, где именно пройдет церемония
За месяц до презентации болельщики продолжают гадать, какое имя получит новинка и где именно команда сдернет с нее покрывало. Прежде церемонии неизменно проходили на базе в Маранелло, но в этот раз появились слухи о возможности переноса в Имолу (как осенью было с гиперкаром 499Р для гонок на выносливость).
Однако газете Corriere dello Sport стало известно, что шасси с заводским индексом 675 представят там же, где и всегда – в расположении команды. Такое решение было продиктовано стремлением не тратить лишние деньги и время.
Кроме того, после церемонии Ferrari проведет обкатку машины на заводской трассе в соседнем Фьорано. Заезды пройдут в формате съемочного дня – правда, пока не ясно, состоятся они сразу вслед за презентацией или на следующий день.
Пока о датах показа своих машин объявили пять из десяти команд Ф1.
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