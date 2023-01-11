Итальянские СМИ узнали место презентации Ferrari

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За месяц до презентации болельщики продолжают гадать, какое имя получит новинка и где именно команда сдернет с нее покрывало. Прежде церемонии неизменно проходили на базе в Маранелло, но в этот раз появились слухи о возможности переноса в Имолу (как осенью было с гиперкаром 499Р для гонок на выносливость).

Однако газете Corriere dello Sport стало известно, что шасси с заводским индексом 675 представят там же, где и всегда – в расположении команды. Такое решение было продиктовано стремлением не тратить лишние деньги и время.

Кроме того, после церемонии Ferrari проведет обкатку машины на заводской трассе в соседнем Фьорано. Заезды пройдут в формате съемочного дня – правда, пока не ясно, состоятся они сразу вслед за презентацией или на следующий день.

Пока о датах показа своих машин объявили пять из десяти команд Ф1.