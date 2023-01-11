Предыдущая / Мнение: насколько альянс с Cadillac приблизит Andretti к Формуле 1 Следующая / Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс
Формула 1 Новость

Итальянские СМИ узнали место презентации Ferrari

Скудерия уже давно объявила, что покажет новую машину Ф1 14 февраля. Но пока официально не подтвердила, где именно пройдет церемония

Автор:
, Редактор (Турция)
Итальянские СМИ узнали место презентации Ferrari
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За месяц до презентации болельщики продолжают гадать, какое имя получит новинка и где именно команда сдернет с нее покрывало. Прежде церемонии неизменно проходили на базе в Маранелло, но в этот раз появились слухи о возможности переноса в Имолу (как осенью было с гиперкаром 499Р для гонок на выносливость). 

Однако газете Corriere dello Sport стало известно, что шасси с заводским индексом 675 представят там же, где и всегда – в расположении команды. Такое решение было продиктовано стремлением не тратить лишние деньги и время. 

Кроме того, после церемонии Ferrari проведет обкатку машины на заводской трассе в соседнем Фьорано. Заезды пройдут в формате съемочного дня – правда, пока не ясно, состоятся они сразу вслед за презентацией или на следующий день.

Пока о датах показа своих машин объявили пять из десяти команд Ф1.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Мнение: насколько альянс с Cadillac приблизит Andretti к Формуле 1

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс
Больше от
Эзель Тан
В Haas показали новый официальный логотип

В Haas показали новый официальный логотип

Формула 1

В Haas показали новый официальный логотип В Haas показали новый официальный логотип

Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды

Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды

Формула 1

Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды

Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли

Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли

Формула 1

Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Формула 1

Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс

Ferrari назвала гонщиков, которые поедут на гиперкарах. Шварцмана в их числе нет

Ferrari назвала гонщиков, которые поедут на гиперкарах. Шварцмана в их числе нет

WEC

Ferrari назвала гонщиков, которые поедут на гиперкарах. Шварцмана в их числе нет Ferrari назвала гонщиков, которые поедут на гиперкарах. Шварцмана в их числе нет

Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari

Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari

Формула 1

Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari

Самое важное:

Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером

Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером

Дакар

Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером

Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею

Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею

Формула 1

Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею

Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков

Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков

Дакар

Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков

FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1

FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1

Формула 1

FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1 FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.