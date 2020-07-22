Итальянские СМИ обвинили соперников Ferrari в шпионаже

В прошлом году соперники Ferrari стали жаловаться на слишком большое преимущество итальянской команды в мощности силовой установки. После запроса со стороны конкурентов FIA начала расследование в отношении Скудерии. Его результаты были засекречены, но федерация отчиталась об устранении противоречий.

В Ferrari не признали, что нарушали регламент, а секретность соглашения с FIA объяснили попыткой уберечь свои технические от конкурентов. В то же время после выпуска нескольких технических директив Скудерия значительно потеряла в мощности моторов.

Во многом это повлекло за собой текущие проблемы команды из Маранелло. Болид SF1000 разрабатывался с расчетом на более мощную силовую установку, но из-за новых директив его аэродинамическая составляющая стала неадекватна количеству лошадиных сил: машина была слишком нагружена аэродинамикой, из-за чего при меньшей мощности теряла слишком много на прямых.

Инженерам Ferrari пришлось спешно менять концепцию, но к сезону-2020 они выпустили лишь промежуточный вариант. Он лишился части аэродинамики своего прототипа, но все равно существенно проигрывает конкурентам в скорости на прямых из-за слабости нового «чистого» двигателя.

Автор Corriere della Sera Джорджо Теруцци уверяет, что сейчас силовая установка Скудерии – единственная в Ф1, которая не выходит за рамки регламента. При этом FIA якобы в курсе того, что остальные производители работают в серых зонах регламента. Но расследование было запущено лишь в отношении Ferrari из-за промышленного шпионажа, утверждает Теруцци.

По данным источника, поводом стала победа Шарля Леклера на Гран При Италии – вторая подряд для Ferrari. После этого кому-то из конкурентов удалось раздобыть сверхсекретные данные Скудерии о работе силовой установки и направить их в FIA, потребовав расследования.