Итальянские СМИ: Культовый конструктор поможет Ferrari

В последний раз Ferrari побеждала в Формуле 1 более двух лет назад, осенью 2019-го, после чего начался серьезный спад – только в прошлом году команда стала понемногу выходить из него, став третьей в Кубке конструкторов.

Многочисленные поклонники легендарной марки очень рассчитывают, что коренные перемены в регламенте позволят Скудерии с нового сезона вернуться в число лидеров – впрочем, и соперники нацелены как можно лучше воспользоваться этим моментом.

Как стало известно итальянским журналистам, в Маранелло смогли переманить нескольких сильных инженеров из Red Bull и Mercedes, чтобы усилить свой штаб.

Известно, что Маттиа Бинотто всегда был сторонником стабильности, еще в годы работы техническим директором он предпочитал минимизировать кадровые перестановки и уж точно не менять существующую структуру.

Однако нынешняя ситуация требует особых решений, потому в Ferrari решили изменить подход и пригласить новых людей. Как поговаривают, команда особенно заинтересована в ветеранах Red Bull – тех, кто хорошо знаком с подходом Эдриана Ньюи к вопросам аэродинамики.

Кроме того, технический штаб при разработке нового шасси консультирует Рори Берн. Знаменитый инженер и конструктор в роли главного конструктора входил в «дрим-тим» Скудерии в начале XXI века, когда Михаэль Шумахер не знал себе равных за рулем алой машины.

Берну 78 лет, однако он по-прежнему может принести своей бывшей команде немало пользы. Прежде Рори уже был консультантом в Маранелло, но эту практику свернули в 2019 году. Сейчас, по имеющейся информации, он весьма активно включился в работу.