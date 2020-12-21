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Формула 1 / Новость

Итальянские СМИ: Дзанарди пошел на поправку

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Итальянские СМИ: Дзанарди пошел на поправку
Автор:
, ответственный редактор

В своей публикации издание Corriere della Sera называет чудом те перемены, которые медики отмечают в состоянии бывшего гонщка

В середине лета, когда Европа только-только приходила в себя после первой волны коронавируса, Алессандро Дзанарди принял участие в любительской велогонке на байках с ручным управлением. По ужасной случайности бывший пилот Ф1, двукратный чемпион ChampCar и обладатель четырех золотых медалей Паралимпиады получил тяжелые травмы головы в результате столкновения с грузовиком. 

С того времени продолжается сложная борьба медиков и самого атлета за жизнь и выздоровление – и кажется, к концу года в этой истории все же появился луч надежды.

Как пишет авторитетное издание Corriere della Sera, медики отметили перемены к лучшему в состоянии Алекса. Они очень небольшие, но крайне важные для всех, кто поддерживает Дзанарди.

Алекс узнает свою супругу Даниэлу, когда та заходит в его палату. Он пока не может говорить – в том числе из-за того, что в гортани сделан надрез для трубки системы искусственного дыхания. Но Дзанарди следит за женой – его правый глаз, похоже, полностью восстановился. Он слушает обращенные к нему слова и узнает голоса.  

После аварии врачи провели несколько нейрохирургических операций, по частям восстановили лицо и череп бывшего гонщика. Несколько раз казалось, что его уже не спасти, но невероятная внутренняя сила этого удивительного человека смогла преодолеть беду. 

Журналист Карло Верделли так пишет в своем материале: «…внутри черепной коробки его мозг начинает возвращеться к нормальной работе, восстанавливая старые нервные связи. То, что казалось невозможным, становится реальностью. Чемпион мира по восстановлению и возрождению медленно начинает покорять свой второй Эверест, который внезапно появился на его пути. И это одна из очень хороших новостей очень плохого года».

Первым Эверестом для Дзанарди стало возвращение в гонки и нормальную жизнь после ампутации обеих ног в результате аварии 2001 года на «Лаузицринге».

Медики подчеркивают, что восстановление будет длительным. Но Алексу не привыкать – он и прежде добивался того, во что остальные отказывались верить. А теперь делает это снова.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Франко Нуньес

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