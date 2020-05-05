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Формула 1 / Новость

СМИ: ди Монтедземоло, Экклстоун и Бриаторе попытаются взять власть в FIA

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СМИ: ди Монтедземоло, Экклстоун и Бриаторе попытаются взять власть в FIA
Автор:
, ответственный редактор
5 мая 2020 г., 13:35

В 2021 году Жан Тодт покинет пост главы федерации, отработав максимально разрешенный срок. Сменить одного бывшего главу Ferrari в Ф1 может другой – журналисты узнали, что кандидатуру Луки ди Монтедземоло активно поддерживает Берни Экклстоун

О предстоящем выдвижении 72-летнего ди Мотедземоло написал еженедельник Autosprint. По мнению издания, на такое развитие событий указывают сразу несколько факторов. 

Самое интересное, что сам Тодт, еще не делавший по этому поводу никаких заявлений, наверняка поддержит другого кандидата – дубайского шейха Мохаммеда бен Сулайема, бывшего гонщика ралли-рейдов, а сейчас вице-президента FIA.

При этом, выдвижение ди Монтедземоло итальянские журналисты называют новым проектом Берни Экклстоуна, который намерен таким образом вернуться на ключевые позиции в мировом автоспорте. 

Президент избирается голосованием национальных федераций и клубов, входящих в FIA. Сам Тодт, занимающий этот пост с 2009 года, не вправе баллотироваться на еще один срок, однако мнение действующего главы федерации традиционно имеет среди ее членов большую поддержку – в особенности это касается тех стран, которые не играют заметной роли в мировых гонках.

В то же время, у ди Монтедземоло, который был прямым руководителем Тодта во время их совместной работы в Ferrari в начале 2000-х, есть серьезные связи в европейских политических и промышленных кругах. 

По мнению Autosprint, важную роль в избирательной кампании бывшего главы FIAT может сыграть Флавио Бриаторе. Итальянец, хорошо знакомый с миром гонок, в последнее время не пропадает из заголовков новостей. Сам он в силу реноме едва ли имеет шансы стать президентом FIA, но его поддержка может стать весомой для любого кандидата. 

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По слухам, о борьбе за пост президента также подумывают создатель Формулы Е Алехандро Агаг (который именно с этой целью недавно сложил с себя полномочия руководителя электрической серии), глава Prodrive Дэвид Ричардс и еще один бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали, сейчас возглавляющий гоночные программы Lamborghini.

Очередные выборы главы FIA пройдут осенью 2021 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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