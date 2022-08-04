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Путь к успеху и популярности редко бывает коротким. Чтобы добиться признания, даже вполне заслуженного, приходится упорно работать – и ждать своего часа. Порой это ожидание оказывается долгим.

История гоночного комплекса «Игора Драйв» служит хорошим тому подтверждением. Этот проект ведет свой отсчет еще с 2017 года. Именно тогда близ Приозерского шоссе в полусотне километров к северу от Санкт-Петербурга закипела работа: большой участок леса, поваленного ураганом, решено было расчистить, чтобы построить на этом месте многофункциональный автодром.

Чуть позже, в конце 2018-го, сюда приезжал тогдашний президент FIA Жан Тодт, а осенью 2019-го в здании автомобильного музея, что внутри первого сектора трассы, представили планы проведения этапа DTM. Потом были объявления о MotoGP, мировом ралли-кроссе, W Series… Планы, анонсы, большие надежды – но ни одна международная серия за все это время так и не приехала на Карельский перешеек.

Сейчас уже нет смысла вдаваться в детали того, почему так вышло. Дело прошлое. Но есть, пожалуй, известная справедливость в том, что «Игора» долгое время так и оставалась неизведанной широким гоночным сообществом. Ведь правду говорят, что невозможно произвести первое впечатление дважды.

Та, изначальная «Игора», вовсе не была плохой. Техничное «трехмерное» кольцо с интересными связками поворотов позволяло атаковать и давало пилотам возможность показать свое мастерство. Но после гонок открытия – эта честь выпала национальной серии РСКГ летом 2020 года – отзывы пилотов были в целом позитивными, однако все же не особенно восторженными.

Старая версия «Игоры». Слева хорошо видно третий сектор: шпильку и быструю «эску», которая выводит на стартовую прямую. Справа – трасса для ралли-кросса Фото: DTM

В череде виражей практически не было прямых – а значит, и точек жесткого торможения с возможностью обогнать соперника. Да и общая длина кольца в 4,1 км по нынешним меркам уже выглядела недостаточной.

Потому когда год назад промоутеры из «Росгонок» договорились о переезде Формулы 1 под Питер с сезона-2024, «Игору» закрыли на реконструкцию. Работы заняли меньше года – то, что удалось сделать, местные организаторы показали с нескрываемой гордостью.

Теперь у трассы есть две полноценные прямые. Задняя, длина которой составляет 600 метров, и удлинившаяся стартовая аж в 1100 м. Но самое интересное – это не сами прямые, а то, что находится между ними.

Изначально – мы даже писали об этом – владельцы трассы планировали построить среднескоростную петлю, похожую на шпильку Данлоп в нижней части «Нюрбургринга». Но в итоге получилось нечто совершенно противоположное.

Первым взявший слово на пресс-конференции Андреа Беноцци нашел очень удачный образ, описывая реконструкцию третьего сектора: «Очень сложно усовершенствовать то, что и так безупречно». Может быть, сказано немножко пафосно, но очень красиво.

Но кто такой Андреа Беноцци и какое отношение он имеет к «Игоре»? Итальянец шесть лет работал в компании N.Technology, которая строила и обслуживала всевозможную гоночную технику для марок концерна FIAT (включая даже Ferrari 575 GT), а затем на время отошел от спорта и занялся дорожными машинами особых серий. Последний год он работает в России.

Перепад высот изначально был отличительной чертой «Игоры Драйв»

«У меня есть опыт создания гоночных машин и работы инженером в боксах, – рассказал Андреа. – А потом меня позвали в этот проект – нужно было реконструировать трассу, используя знания о гонках и итальянский подход. То есть страсть и эмоциональность.

У меня за время прежней работы установились хорошие связи с FIA и Формулой 1, потому мне было проще общаться с ними. Результат вы видите».

Заняв должность директора гоночных трасс «Игоры Драйв» – это не ошибка, трасс тут действительно несколько: кроме кольцевой, есть еще ралли-кроссовая, картинговая, внедорожная и мотокроссовая, – Беноцци приступил к своему первому проекту в области гоночной архитектуры.

На вопрос о том, кого правильно будет назвать создателем нового участка, итальянец рассмеялся: «Можно сказать, что коронавирус. Дело в том, что из-за карантина у нас не было возможности проводить встречи и брифинги, потому пришлось придумать особый подход.

Мы создали виртуальный рабочий стол, где каждый мог оставлять свои заметки. Работали вместе: Формула 1 настаивала на зрелищности, FIA и FIM упирали на безопасность, из мастерской Германа Тильке давали свои советы.

Мы что-то меняли, показывали новый вариант, опять слушали их и опять меняли. Я недавно посчитал, что всего за это время мы подготовили 20 разных конфигураций».

Зато теперь «Игора» может принимать совершенно любые авто- и мотогонки. Прежняя версия не имела международной омологации для соревнований на двух колесах – но теперь все барьеры и зоны безопасности отвечают и требованиям FIM, а не только FIA. Единственное, что требуется для мотоциклетных соревнований: установить дополнительные мягкие ограждения в трех поворотах: первом, втором и 16-м.

3D-схема обновленной версии трассы

До реконструкции 16-го поворота на питерской трассе не было вовсе. Но теперь он появился в числе других благодаря уже упоминавшемуся новому участку между двумя прямыми. Реконструированное кольцо выросло в длину на километр с лишним – с 4086 до 5183 метров. При этом новая связку включает, если следовать официальной классификации, сразу восемь поворотов.

Но по большому счету их тут всего три. Идущее подряд левые 13-й, 14-й и 15-й преодолеваются по общей траектории на высокой скорости. 16-й – тоже налево – требует серьезного торможения. Все остальное – лишь возвращение на стартовую прямую по изогнутой линии.

Изюминкой этой секции является перепад высот в 20 метров. От 13-го до 15-го поворота трасса уходит вверх под углом в 12%, после чего прямо в быстрой дуге резко изламывается и падает к 16-му повороту – машины буквально ныряют вниз. Крутизна спуска достигает 12,5%. И термин «крутизна» подходит к этому месту как нельзя лучше.

По словам пилотов, которые уже протестировали обновленную версию, во всей связке ширина полотна очень велика, а точки торможения здесь являются «слепыми», их не видно из машины. Создатели нового участка объяснили, что именно на этой конфигурации настояли в техническом отделе Формулы 1 – чтобы сделать его по-настоящему обгонным и провоцирующим на ошибки.

«16-й поворот просто безумный, – улыбнулся Беноцци. – При этом разместить там зону безопасности достаточного размера было невероятно сложно. FIM настаивала, что там нужно много-много метров гравия. А у нас вплотную находится трасса для ралли кросса, которую мы не могли просто так куда-то передвинуть.

Так что пришлось выдумывать. Вообще-то мы хотели отнести 13-й поворот еще дальше, чтобы сделать прямую перед ним подлиннее. Но и там вдруг обнаружилось препятствие – шоссе. Теперь я по-хорошему завидую нашим арабским коллегам, которые могут проектировать автодромы в пустыне, где нет никаких препятствий».

Этот кадр дает лишь примерное представление о новом участке. Он сделан сверху, из зрительского амфитеатра, и не позволяет оценить истинный перепад высот

Один очень серьезный эксперт, хорошо знакомый с вопросами гоночного бизнеса как в России, так и за ее пределами, на просьбу в двух словах описать плюсы «Игоры» ответил так: «Город и трасса».

С этим сложно спорить. И дело не в издевательски точном формате ответа. Что скрывать, знакомый болельщикам «Сочи Автодром» по-хорошему монументален, но вписанная в проезды между стадионами Олимпийского парка трасса на поверку оказалась не самой зрелищной и любимой пилотами. Да и толпы курортников очень мешают ощутить в ее окрестностях настоящую гоночную атмосферу.

У «Игоры» с конфигурацией все в полнейшем порядке, а Санкт-Петербург по умолчанию устроит туриста с любыми запросами.

В то же время, нельзя не признать, что комплекс боксов на «Игоре» попроще сочинского – всего в два этажа против четырех. Да и вместимость трибун меньше: только 30 тысяч. Однако генеральный подрядчик реконструкции и один из идейных вдохновителей всего проекта Владимир Васильев заверил, что возвести временные трибуны и удвоить количество мест на них при необходимости можно в кратчайшие сроки.

«В Сочи у нас были постоянные ограничения, – признался глава компании "Росгонки" Алексей Титов. – То забор, то мешающий жителям шум, а мотогонки там вообще нельзя проводить из-за сплошных бетонных барьеров. А вот на "Игоре" нас ограничивает только собственная фантазия».

Все уик-энды на автодроме уже расписаны до конца сентября: всевозможных гонок и мероприятий запланировано великое множество. В первые выходные августа «Росгонки» проводят здесь большой фестиваль Garage Fest с выставкой уникальных автомобилей и редких спорткаров, а также обширной развлекательной и концертной программой.

Главным событием фестиваля станет 4-часовая гонка на выносливость с участием Даниила Квята, Виталия Петрова, Михаила Алешина, Романа Русинова и Сергея Сироткина.

На церемонии открытия новой «Игоры» российские организаторы рассказали и о серьезных планах в отношении международных серий, которые пока поставлены на паузу.

Нет сомнений, что после реконструкции самая современная трасса страны будет достойно смотреться в календаре любой автомобильной или мотоциклетной серии. И непременно попадет туда. Случается, что ожидание оказывается долгим. Но мы обязательно дождемся.