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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

История с копированием Aston Martin идей Red Bull получила продолжение

Кристиан Хорнер рассказал, что FIA продолжает расследование по поводу утечки интеллектуальной собственности

Автор:
, редактор, Турция
История с копированием Aston Martin идей Red Bull получила продолжение
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В мае одной из главных тем Формулы 1 стали обновления машины Aston Martin AMR22, которые сделали ее практически копией Red Bull RB18. Учитывая, что зимой несколько ключевых специалистов перешли от «Быков» к соперникам из Сильверстоуна, выводы напрашивались сами собой. 

FIA провела расследование и – к удивлению многих – не нашла никаких нарушений. При этом гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что в Милтон-Кинсе имела место утечка конфиденциальных данных.

Как оказалось, эта история пока не закончена. По ходу уик-энда в Баку Кристиан Хорнер рассказал о том, что происходит. 

«Начнем с того, что подражание является высшей формой поклонения, – сказал глава RBR. – Совершенно не случайно, что речь идет именно об Aston Martin, куда ушли наши специалисты.  

Недавно FIA вновь обратилась к нам. Они сказали: "Их машина визуально очень похожа на вашу. Давайте-ка вы составите для нас список ваших людей, кто ушел из команды в последнее время – с указанием, когда и куда они перешли"».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Приятно видеть, что Себ по-прежнему хорош»

Шестое место на Гран При Азербайджана стало лучшим результатом в нынешнем сезоне для Себастьяна Феттеля и его команды Aston Martin – в семи первых Гран При немец и его напарником Лэнсом Строллом заработали на двоих всего семь очков.

Четырехкратный чемпион мира стартовал в Баку девятым и смог отыграть позиции после сходов дуэта Ferrari и долгого пит-стопа Юки Цуноды из-за поломки плоскости заднего крыла. 

При этом Феттель потенциально мог бы побороться с Пьером Гасли, которому проиграл на финише семь секунд, если бы по ходу дистанции, увлекшись атаками на Эстебана Окона, он не допустил бы ошибку и не вынужден был заехать в зону безопасности третьего поворота. 

После гонки Хорнер сказал: «Себ сегодня славно поработал, у него была отличная машина. Здорово видеть, что по прошествии стольких лет он по-прежнему хорош. Я очень рад за него и его выступление». 

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