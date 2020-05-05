История первой дуэли Сенны с Простом или как гонка Ф1 стала игрой в поддавки

Трасса в Имоле, где в середине 80-х еще не было нынешних «эсок» на первом секторе, славилась высокими скоростями – и высоким расходом топлива. В гонке 1984 года сразу трое пилотов остановились на последних кругах с опустевшими баками, причем Элио де Анжелису это стоило места на подиуме.

Когда следующей весной пилоты и команды вновь приехали на трассу имени Дино Феррари – имени его отца Энцо она получила лишь через несколько лет после смерти Коммендаторе, – де Анжелис заверил, что не повторит прежних ошибок. Впрочем, главное внимание в паддоке в тот майский уик-энд было приковано не к Элио, а к его напарнику по Lotus Айртону Сенне.

Двумя неделями раньше тот выиграл гонку в залитом дождем Эшториле, одержав дебютную победу в Ф1. У Сенны были с Имолой собственные счеты – в 84-м именно на этой трассе молодому дебютанту не удалось прйти квалификацию, это был единственный подобный случай в его карьере. Самое обидное, что дело было не в скорости: сначала его команда Toleman осталась без шин из-за противоречий с Pirelli, а когда их удалось удалить, возникли проблемы с мотором.

Так или иначе, но в 85-м Сенна завершил квалификацию с куда более высоким результатом – он показал лучшее время и в пятницу, и в субботу, завоевав поул. Правда, у Кейо Росберга из Williams бразилец выиграл самую малость, всего 0,027 секунды. Оценивая такой результат, он отметил: «В Имоле поул не так важен, как на других трассах. Гонка будет долгой и сложной, многое решит работа тормозов и расход топлива».

Детали турбомотора Renault. В середине 80-х было еще возможно сделать подобный кадр Фото: Райнер Шлегельмильх

Де Анжелис занял третье место на решетке, опередив лидера Ferrari Микеле Альборето, который возглавлял общий зачет благодаря вторым местам в двух первых гонках. Третий ряд достался неожиданно вмешавшемуся в спор лидеров Тьерри Бутсену из Arrows и Алену Просту на McLaren.

Стоит отметить, что в ту пору Формула 1 использовала, пожалуй, самые мощные моторы за всю свою историю. Их объем составлял всего 1,5 литра, но благодаря турбинам с неограниченным давлением наддува мощность в квалификационном режиме переваливала далеко за 1000 л.с.

Разумеется, в гонках цифры были несколько меньше, а лимит в 220 литров топлива заставлял команды проявлять изобретательность. Да, именно так – бензина было вдвое больше, чем сейчас, но и его порой не хватало на те же 300 км дистанции.

В воскресенье утром прошел дождь, и разминку пилоты провели на сырой трассе, что не позволило командам собрать нужные данные о работе машин в гоночной спецификации. Гонка обещала стать для всех шагом в неизвестность.

Слайдер Список Стартовая решетка Гран При Сан-Марино 1985 года 1 / 3 Фотограф: LAT Images Сенна и де Анжелис рванули с места по сигналу светофора… 2 / 3 Фотограф: LAT Images …а мимо застрявшего Росберга промчались также Альборето и Прост 3 / 3 Фотограф: LAT Images

Сенна выиграл старт и задал высокий темп, который пришлось поддерживать и его преследователям. На второе место после заминки Росберга вышел де Анжелис, и первое время гонку возглавлял дуэт Lotus.

Однако после десятка кругов на машине Элио стало падать давление в турбине, и гонщик начал терять позиции. Погоню за Сенной возглавил Альборето, но спустя еще десять кругов и он оказался вне игры с отказавшей электроникой.

После этого вторая позиция досталось Просту. Будущий чемпион мира, в отличие от тех, кто преследовал Сенну до него, не собирался просто проезжать круг за кругом, разглядывая заднее крыло Lotus. На середине гонки Ален вплотную приблизился к Айртону и перешел к активным действиям.

Дебютное сражение Сенны и Проста, противостояние которых станет символом Формулы 1 на несколько следующих сезонов, вышло весьма напряженным. Его высшей точкой стала атака Алена по внешнему радиусу – но Айртон хладнокровно отбил ее.

Поняв, что выйти вперед не получится, Прост рассудительно решил, что ни к чему расходовать лишнее топливо, и чуть отстал от лидера, продолжая поддерживать его темп.

Борьба Алена Проста и Айртона Сенны на Гран При Сан-Марино 1985 года Фото: Motorsport Images

Когда до финиша оставалось несколько кругов, преимущество Сенны достигло без малого десяти секунд. К тому времени высокий темп, взятый Айртоном со старта, уже напомнил о себе. Бразильцу пришлось отчаянно экономить топливо, которого становилось все меньше – но эти усилия запоздали: мотор зачихал, а затем и смолк окончательно перед поворотом «Тоза».

«Жаль, что так вышло, ведь гонка складывалась просто отлично, – вздохнул бразилец. – Прост был быстрее на прямых, но в остальным мы были сегодня в отличной форме».

Сам Ален к тому времени был уже только третьим. За несколько кругов до схода Сенны француза смог обойти гонщик Ferrari Стефан Йоханссон. Швед стартовал в тот раз только 15-м, но активно отыгрывал позиции и в итоге к восторгу трибун стал новым лидером.

Вот только первым Йоханссон пробыл всего круг – после чего, как и Сенна, остановился с пустым баком. Причем нельзя сказать, что пилот израсходовал все топливо досрочно, так как не следил за его количеством. Оказалось, что на Ferrari барахлил сенсор, отвечающий за уровень бензина. И в действительности его было меньше, чем полагал гонщик.

Борьба Элио де Анжелиса (Lotus) и Стефана Йоханссона (Ferrari) на трассе в Имоле Фото: Эрколе Коломбо

Лишь после этого вперед вышел Прост, который явно ехал в экономном режиме. К тому времени у француза не осталось серьезных соперников, и он мог проходить круги на четыре-пять секунд медленнее обычного, чтобы гарантировано добраться до клетчатого флага.

У Алена тоже закончилось топливо, но произошло это уже на середине круга почета, и именно он, добравшись до боксов на понтоне Renault Патрика Тамбэ, поднялся в тот день на вершину призового подиума – лишний раз доказав, что не зря получил прозвище Профессор.

Однако история Гран При Сан-Марино 1985 года на этом вовсе не закончилась. Уже после завершения гонки техническая инспекция установила, что McLaren Проста на 2 кг легче минимального лимита, прописанного в регламенте. Рон Деннис два часа разными способами доказывал судьям, что никакого нарушения нет – но те были непреклонны и в итоге все же вычеркнули пилота из протокола.

Кто же после этого стал победителем? Тот, кто, казалось, давно утратил все шансы и пересек линию финиша через 38 секунд после Проста. Судьба вернула должок за прошлый год Элио де Анжелису, который стал сильнейшим после удивительной истории.

«Мотор почему-то сам решил снизить давление наддува, – признался пилот после финиша. – Похоже, именно это и позволило мне закончить гонку. По ходу дистанции мне удалось вернуть все, как было, и скорость восстановилась, но в самом конце загорелись тормоза. Три последних круга я проехал уже без них».

Подиум Гонки в Имоле: второе место – Элио де Анжелис, Lotus, победитель Ален Прост, McLaren, третье место – Тьерри Бутсен, Arrows Фото: Sutton Images

Успех в Имоле вывел Элио в лидеры общего зачета Ф1 – и всерьез настроил Сенну против своего напарника. В итоге Айртон смог добиться того, чтобы Lotus не стала продлевать контракт с итальянцем в конце сезона. Тот ушел в Brabham, где следующей весной попал в смертельную аварию на тестах. Победа на Гран При Сан-Марино так и осталась для де Анжелиса последней в карьере.

Вторым в протоколе после всех событий оказался Тьерри Бутсен. Бельгийский гонщик впервые покорил подиум Ф1, куда в дальнейшем смог подняться еще 14 раз, в том числе дважды – на высшую ступень. Надо признать, Бутсен был очень толковым пилотом, которому просто не повезло выступать в чемпионате в тот самый период, когда там был избыток звезд первой величины.

Третьим в итоге стал Тамбэ, которому не хватило всего круга, чтобы отыграть еще одну позицию. Своих ходом под клетчатый флаг также проехали действующий чемпион мира Ники Лауда, у которого к тому моменту осталась от силы половина передач в коробке McLaren, и пилот Williams Найджел Мэнселл.

Еще пятеро гонщиков были классифицированы после сходов в самом конце с пустым баком – таким образом Стефан Йоханссон все же заработал одно очко. А трасса в Имоле вновь показала, что славится высокими скоростями – и высоким расходом топлива.