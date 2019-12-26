История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде
Ferrari заключила новый контракт с Шарлем Леклером сразу на пять лет – гонщик останется в Маранелло до конца 2024 года. Но даже к окончанию этого срока их сотрудничество будет не рекордным по продолжительности для пилота и команды: мы вспомнили тех, кто возглавляет этот список.
Брюс Макларен: 7 сезонов в составе Cooper (1959-65)
Фотограф: LAT Images
64 старта, 3 победы, 2-е место в 1960 году
Грэм Хилл: 7 сезонов в составе BRM (1960-66)
Фотограф: LAT Images
64 старта, 10 побед, 8 поулов, чемпион мира 1962 года
Марио Андретти: 7 сезонов в составе Lotus (1968-69 и 1976-80)
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
79 стартов, 11 побед, 17 поулов, чемпион мира 1978 года
Денни Хьюм: 7 сезонов в составе McLaren (1968-74)
Фотограф: Дэвид Фиппс
86 стартов, 6 побед, 1 поул, 3-е место в 1968 и 1972 годах
Ален Прост: 7 сезонов в составе McLaren (1980, 1984-89)
Фотограф: Sutton Images
107 стартов, 30 побед, 10 поулов, чемпион мира 1985, 1986 и 1989 годов
Найджел Мэнселл: 7 сезонов с Williams (1985-88 и 1991-94)
Фотограф: Sutton Images
95 стартов, 28 побед, 28 поулов, чемпион мира 1992 года
Марк Уэббер: 7 сезонов в составе Red Bull (2007-13)
Фотограф: Sutton Images
129 стартов, 9 побед, 13 поулов, 3-е место в 2010, 2012 и 2013 годах
Нико Росберг: 7 сезонов в составе Mercedes (2010-16)
136 стартов, 23 победы, 30 поулов, чемпион мира 2016 года
Льюис Хэмилтон: пока 7 сезонов в составе Mercedes (с 2013-го)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
140 стартов, 63 победы, 62 поула, чемпион мира 2014, 1015, 2017-19 годов
Нельсон Пике: 8 сезонов в составе Brabham (1978-85)
Фотограф: LAT Images
106 стартов, 13 побед, 18 поулов, чемпион мира 1981 и 1983 годов
Пьерлуиджи Мартини: 8 сезонов в составе Minardi (1985, 1988-91 и 1993-95)
Фотограф: Sutton Images
102 старта, 11-е место в 1991 году
Фелипе Масса: 8 сезонов в составе Ferrari (2006-13)
Фотограф: LAT Images
139 стартов, 11 побед, 15 поулов, 2-е место в 2008 году
Кими Райкконен: 8 сезонов в составе Ferrari (2007-09, 2014-18)
Фотограф: Sutton Images
151 старт, 10 побед, 7 поулов, чемпион мира 2007 года
Дженсон Баттон: 8 сезонов в составе McLaren (2010-17)
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
136 стартов, 8 побед, 1 поул, 2-е место в 2011 году
Джим Кларк: 9 сезонов в составе Lotus (1960-68)
Фотограф: LAT Images
Провел всю карьеру в одной команде. 72 старта, 25 побед, 33 поула, чемпион мира 1963 и 1965 годов
Джек Брэбэм: 9 сезонов в составе Brabham (1962-70)
Фотограф: Sutton Images
80 стартов, 7 побед, 8 поулов, чемпион мира 1966 года
Жак Лаффит: 9 сезонов в составе Ligier (1976-82, 1985-86)
Фотограф: LAT Images
132 старта, 6 побед, 7 поулов, 4-е место в 1979-81 годах
Мика Хаккинен: 9 сезонов в составе McLaren (1993-2001)
Фотограф: XPB Images
131 старт, 20 побед, 26 поулов, чемпион мира 1998 и 1999 годов
Дэвид Култхард: 9 сезонов в составе McLaren (1996-2004)
Фотограф: LAT Images
150 стартjd, 12 побед, 7 поулов, 2-е место в 2001 году
Михаэль Шумахер: 11 сезонов в составе Ferrari (1996-2006)
Фотограф: Эрколе Коломбо
179 стартов, 72 победы, 58 поулов, чемпион мира 2000-04 годов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Михаэль Шумахер В Магазин , Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Мика Хаккинен , Кими Райкконен В Магазин , Найджел Мэнселл , Джим Кларк , Денни Хьюм , Брюс Макларен , Льюис Хэмилтон В Магазин , Фелипе Масса В Магазин , Ален Прост , Пьерлуиджи Мартини , Нельсон Пике , Жак Лаффит , Нико Росберг В Магазин , Джек Брэбэм , Грэм Хилл
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Team Lotus В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Minardi , Brabham , Cooper
|Автор
|Хосе Карлос де Селис
История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде
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