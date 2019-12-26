История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

64 старта, 3 победы, 2-е место в 1960 году

64 старта, 10 побед, 8 поулов, чемпион мира 1962 года

79 стартов, 11 побед, 17 поулов, чемпион мира 1978 года

86 стартов, 6 побед, 1 поул, 3-е место в 1968 и 1972 годах

107 стартов, 30 побед, 10 поулов, чемпион мира 1985, 1986 и 1989 годов

95 стартов, 28 побед, 28 поулов, чемпион мира 1992 года

129 стартов, 9 побед, 13 поулов, 3-е место в 2010, 2012 и 2013 годах

136 стартов, 23 победы, 30 поулов, чемпион мира 2016 года

106 стартов, 13 побед, 18 поулов, чемпион мира 1981 и 1983 годов

102 старта, 11-е место в 1991 году

139 стартов, 11 побед, 15 поулов, 2-е место в 2008 году

151 старт, 10 побед, 7 поулов, чемпион мира 2007 года

136 стартов, 8 побед, 1 поул, 2-е место в 2011 году

Джим Кларк: 9 сезонов в составе Lotus (1960-68)

15 / 20

Фотограф: LAT Images

Провел всю карьеру в одной команде. 72 старта, 25 побед, 33 поула, чемпион мира 1963 и 1965 годов