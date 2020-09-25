История Гран При России за 3 минуты – видео «Моторспорт.ТВ»
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Сайнс ночует в больнице, Боттас пропускает и побеждает, Грожан взлетает – на гонках в Сочи за последние шесть случилось не так уж и мало
У гонки в Олимпийском парке Сочи уже есть не слишком длинная, но все же весьма насыщенная история. Накануне очередной гонки на берегах Черного моря наши коллеги из «Моторспорт.ТВ» вспомнили самые важные и яркие моменты этой истории.
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История Гран При России за 3 минуты – видео «Моторспорт.ТВ»
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