История Гран При России за 3 минуты – видео «Моторспорт.ТВ»

У гонки в Олимпийском парке Сочи уже есть не слишком длинная, но все же весьма насыщенная история. Накануне очередной гонки на берегах Черного моря наши коллеги из «Моторспорт.ТВ» вспомнили самые важные и яркие моменты этой истории.