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История Феттеля в Ferrari в 35 фотографиях

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История Феттеля в Ferrari в 35 фотографиях
Автор:
, Ответственный редактор
12 мая 2020 г., 10:26

В составе Скудерии немец выиграл больше 10 гонок – но болельщикам больше запомнились столкновение с напарником, мат в адрес судей и прозвище для Даниила Квята

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Учитывая форму чемпионов мира, на тот момент этот результат казался максимально возможным

Учитывая форму чемпионов мира, на тот момент этот результат казался максимально возможным
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Однако прошло всего две недели, и в жаре «Сепанга» Феттель в честной борьбе на трассе переиграл Хэмилтона с Росбергом, впервые выиграв гонку за рулем алой машины

Однако прошло всего две недели, и в жаре «Сепанга» Феттель в честной борьбе на трассе переиграл Хэмилтона с Росбергом, впервые выиграв гонку за рулем алой машины
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Фотограф: XPB Images

Впоследствии многие говорили, что тот успех, очень важный для гонщика и команды, в каком-то смысле пришел слишком рано. Тото Вольф осознал угрозу и нашел в Mercedes резервы для усиления по ходу сезона

Впоследствии многие говорили, что тот успех, очень важный для гонщика и команды, в каком-то смысле пришел слишком рано. Тото Вольф осознал угрозу и нашел в Mercedes резервы для усиления по ходу сезона
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Себастьян выиграл еще дважды, на медленных трассах в Венгрии и Сингапуре, но в целом в том сезоне у него и Ferrari еще не было возможности регулярно бороться с соперниками на серебристых машинах

Себастьян выиграл еще дважды, на медленных трассах в Венгрии и Сингапуре, но в целом в том сезоне у него и Ferrari еще не было возможности регулярно бороться с соперниками на серебристых машинах
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В 2015-м немец одержал три победы и вернул Скудерию на вторую строчку Кубка конструкторов – в точности так же свой первый сезон за рулем алой машины провел и Шумахер

В 2015-м немец одержал три победы и вернул Скудерию на вторую строчку Кубка конструкторов – в точности так же свой первый сезон за рулем алой машины провел и Шумахер
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2016-й получился куда более сложным. Ferrari по-прежнему уступала Mercedes, а сход в Бахрейне и стартовая авария в Сочи сразу лишили Себа важных очков

2016-й получился куда более сложным. Ferrari по-прежнему уступала Mercedes, а сход в Бахрейне и стартовая авария в Сочи сразу лишили Себа важных очков
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Фотограф: XPB Images

В это время Феттель дважды пострадал от маневров Даниила Квята (которые сразу же были использованы Red Bull как предлог для замены россиянина на Макса Ферстаппена). «Ты летел как торпеда!» – заявил немец Квяту после гонки в Китае. И соответствующее прозвище сразу же приклеилось к Даниилу

В это время Феттель дважды пострадал от маневров Даниила Квята (которые сразу же были использованы Red Bull как предлог для замены россиянина на Макса Ферстаппена). «Ты летел как торпеда!» – заявил немец Квяту после гонки в Китае. И соответствующее прозвище сразу же приклеилось к Даниилу
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Фотограф: XPB Images

Неприятный осадок оставила история в Мексике, где недовольный действиями судей Феттель позволил себе нецензурную брань в адрес Чарли Уайтинга

Неприятный осадок оставила история в Мексике, где недовольный действиями судей Феттель позволил себе нецензурную брань в адрес Чарли Уайтинга
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Фотограф: Sutton Images

Себастьян закончил год четвертым, уступив Риккардо и едва не проиграв по очкам молодому Максу Ферстаппену

Себастьян закончил год четвертым, уступив Риккардо и едва не проиграв по очкам молодому Максу Ферстаппену
15/35

Фотограф: Red Bull Content Pool

Но пришел 2017-й – и расстановка сил в Ф1 стала совсем иной. Феттель начал с победы в Австралии, а в шести первых Гран При трижды выиграл и еще столько же раз финиширговал вторым. Среди прочего он вернул Ferrari на вершину подиума в Монако, где команда не выигрывала после Шумахера в 2001 году

Но пришел 2017-й – и расстановка сил в Ф1 стала совсем иной. Феттель начал с победы в Австралии, а в шести первых Гран При трижды выиграл и еще столько же раз финиширговал вторым. Среди прочего он вернул Ferrari на вершину подиума в Монако, где команда не выигрывала после Шумахера в 2001 году
16/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Всю весну и половину лета Себ лидировал в чемпионате – порой его преимущество над Хэмилтоном достигало 25 очков. Но в Сильверстоуне на предпоследней круге у Ferrari не выдержала шина – и два пилота сравнялись в таблице

Всю весну и половину лета Себ лидировал в чемпионате – порой его преимущество над Хэмилтоном достигало 25 очков. Но в Сильверстоуне на предпоследней круге у Ferrari не выдержала шина – и два пилота сравнялись в таблице
17/35

Фотограф: Sutton Images

Лучшей иллюстрацей того, сколь упорным было противостояние лидеров Mercedes и Ferrari, стала гонка в Баку. Там Себ, недовольный действиями Люьиса позади автомобиля безопасности, поравнялся с соперником и стукнул его машину колесами. Это привело к жесткому разговору между пилотами после финиша, а Феттеля даже вызвал для беседы Жан Тодт. Но наказывать его не стали

Лучшей иллюстрацей того, сколь упорным было противостояние лидеров Mercedes и Ferrari, стала гонка в Баку. Там Себ, недовольный действиями Люьиса позади автомобиля безопасности, поравнялся с соперником и стукнул его машину колесами. Это привело к жесткому разговору между пилотами после финиша, а Феттеля даже вызвал для беседы Жан Тодт. Но наказывать его не стали
18/35

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Во второй части чемпионата Mercedes удалось прибавить в скорости. Хэмилтон выиграл пять гонок из шести, а Феттель потерял важнейшие очки из-за столкновения со своим напарником Кими Райкконеном на старте в Сингапуре и отказа свечи зажигания в Японии

Во второй части чемпионата Mercedes удалось прибавить в скорости. Хэмилтон выиграл пять гонок из шести, а Феттель потерял важнейшие очки из-за столкновения со своим напарником Кими Райкконеном на старте в Сингапуре и отказа свечи зажигания в Японии
19/35

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Несмотря на сильное начало, сезон был проигран. С другой стороны, немец завоевал четыре поула и пять побед и уступил в общем зачете лишь Хэмилтону – это был лучший результат для любого соперника Mercedes с начала турбоэры

Несмотря на сильное начало, сезон был проигран. С другой стороны, немец завоевал четыре поула и пять побед и уступил в общем зачете лишь Хэмилтону – это был лучший результат для любого соперника Mercedes с начала турбоэры
20/35

Фотограф: Sutton Images

Перед чемпионатом-2018 у них с Льюисом было по четыре титула – и никто не сомневался, что именно одному из двоих суждено будет повторить достижение Фанхио и Шумахера, став пятикратным

Перед чемпионатом-2018 у них с Льюисом было по четыре титула – и никто не сомневался, что именно одному из двоих суждено будет повторить достижение Фанхио и Шумахера, став пятикратным
21/35

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Сценарий сезона получился практически таким же, как годом ранее. Себастьян начал с двух побед (чего прежде добивался только с Red Bull) и после половины чемпионата опережал Хэмилтона по очкам…

Сценарий сезона получился практически таким же, как годом ранее. Себастьян начал с двух побед (чего прежде добивался только с Red Bull) и после половины чемпионата опережал Хэмилтона по очкам…
22/35

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

…даже несмотря на столкновение с Ферстаппеном в Китае – оно стало следствием ошибки пилота Red Bull

…даже несмотря на столкновение с Ферстаппеном в Китае – оно стало следствием ошибки пилота Red Bull
23/35

Фотограф: Sutton Images

Поворотным моментом стал Гран При Германии. Перед своими трибунами Феттель лидировал на сырой трассе, но улетел с асфальта и разбил машину. Гонку выиграл стартовавший 14-м Хэмилтон

Поворотным моментом стал Гран При Германии. Перед своими трибунами Феттель лидировал на сырой трассе, но улетел с асфальта и разбил машину. Гонку выиграл стартовавший 14-м Хэмилтон
24/35

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Осень окончательно расставила все по местам: Хэмилтон опять выиграл пять гонок из шести, Феттелю же постоянно что-то мешало. Например, в Японии команда неверно выбрала шины на квалификацию, и Себу пришлось стартовать только восьмым. И этот сезон был проигран

Осень окончательно расставила все по местам: Хэмилтон опять выиграл пять гонок из шести, Феттелю же постоянно что-то мешало. Например, в Японии команда неверно выбрала шины на квалификацию, и Себу пришлось стартовать только восьмым. И этот сезон был проигран
25/35

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

В 2019-м Маранелло покинул Кими Райкконен. Финского ветерана, который все эти годы был для Себастьяна отличным напарником и не посягал на позиции немца, сменил молодой Шарль Леклер

В 2019-м Маранелло покинул Кими Райкконен. Финского ветерана, который все эти годы был для Себастьяна отличным напарником и не посягал на позиции немца, сменил молодой Шарль Леклер
26/35

Фотограф: Ferrari Ferrari

В Мельбурне молодой монегаск был явно быстрее Феттеля в концовке гонки, но команда запретила ему атаковать четырехкратного чемпиона

В Мельбурне молодой монегаск был явно быстрее Феттеля в концовке гонки, но команда запретила ему атаковать четырехкратного чемпиона
27/35

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Но чем дальше шел сезон, тем очевиднее всем была реальная картина: Леклер быстрее адаптировался к машине, а у Себа с этим возникли сложности. Все могла изменить победа в Канаде, которая стала бы для Ferrari первой в сезоне. Но в неоднозначной ситуации судьи выписали немцу штраф, лишив его триумфа

Но чем дальше шел сезон, тем очевиднее всем была реальная картина: Леклер быстрее адаптировался к машине, а у Себа с этим возникли сложности. Все могла изменить победа в Канаде, которая стала бы для Ferrari первой в сезоне. Но в неоднозначной ситуации судьи выписали немцу штраф, лишив его триумфа
28/35

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

За этим последовало столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне…

За этим последовало столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне…
29/35

Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images

…и блистательные победы Леклера в Спа и Монце, после которых Ferrari и вся Италия окончательно влюбились в молодого гонщика

…и блистательные победы Леклера в Спа и Монце, после которых Ferrari и вся Италия окончательно влюбились в молодого гонщика
30/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Феттель выиграл в Сингапуре, но даже этот успех уже не мог спасти ситуацию

Феттель выиграл в Сингапуре, но даже этот успех уже не мог спасти ситуацию
31/35

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Попытка Феттеля доказать, что он быстрее Леклера, закончилась столкновением пилотов Ferrari в Бразилии, что совсем не улучшило ситуацию

Попытка Феттеля доказать, что он быстрее Леклера, закончилась столкновением пилотов Ferrari в Бразилии, что совсем не улучшило ситуацию
32/35

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Итоги чемпионата-2019 однозначно говорили в пользу Леклера. За шесть лет в Скудерии Себастьян не смог повторить историю Шумахера, зато во второй раз оказался в ситуации, когда молодой партнер по команде добивается большего

Итоги чемпионата-2019 однозначно говорили в пользу Леклера. За шесть лет в Скудерии Себастьян не смог повторить историю Шумахера, зато во второй раз оказался в ситуации, когда молодой партнер по команде добивается большего
33/35

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

В свое время Себа позвали в Маранелло, когда стало ясно, что Фернандо Алонсо не станет спасителем Ferrari. Но оказалось, что и Феттелю не по плечам задача вернуть легендарной команде титул

В свое время Себа позвали в Маранелло, когда стало ясно, что Фернандо Алонсо не станет спасителем Ferrari. Но оказалось, что и Феттелю не по плечам задача вернуть легендарной команде титул
34/35

Фотограф: Sutton Images

Сезон-2020 подветет черту в отношениях гонщика и команды. Проведя за Скудерию 101 гонку, Феттель завоевал 12 поулов и 14 побед. У него еще будет шанс улучшить эту статистику. Выиграв еще дважды, немец опередит Ники Лауду и станет вторым по успешности пилотом итальянской команды. Позади Михаэля Шумахера, завоевавшего на алой машине 72 победы и пять титулов

Сезон-2020 подветет черту в отношениях гонщика и команды. Проведя за Скудерию 101 гонку, Феттель завоевал 12 поулов и 14 побед. У него еще будет шанс улучшить эту статистику. Выиграв еще дважды, немец опередит Ники Лауду и станет вторым по успешности пилотом итальянской команды. Позади Михаэля Шумахера, завоевавшего на алой машине 72 победы и пять титулов
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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