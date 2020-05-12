История Феттеля в Ferrari в 35 фотографиях
В составе Скудерии немец выиграл больше 10 гонок – но болельщикам больше запомнились столкновение с напарником, мат в адрес судей и прозвище для Даниила Квята
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Первая часть карьеры Себастьяна Феттеля cтала синонимом успеха программы Red Bull: при поддержке компании он прошел путь от юного дебютанта до четырехкратного чемпиона мира
Фотограф: XPB Images
Однако все внезапно изменилось в 2014-м: Формула 1 перешла на новый регламент, «Красные быки» утратили чемпионскую форму, а самого Себа явно переиграл новый молодой напарник Даниэль Риккардо
Фотограф: XPB Images
Немец сделал ход конем и в том же сезоне договорился о переходе в Ferrari. Новость была встречена болельщиками восторженно…
Фотограф: Ferrari Media Center
…ведь все сразу увидели в этой истории параллели с событиями середины 90-х, когда точно так же спасать Скудерию пришел другой немец, Михаэль Шумахер
Фотограф: Sutton Images
В дебютной гонке за новую команду Себ не смог угнаться за соперниками из Mercedes, но переиграл всех остальных
Фотограф: XPB Images
Учитывая форму чемпионов мира, на тот момент этот результат казался максимально возможным
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Однако прошло всего две недели, и в жаре «Сепанга» Феттель в честной борьбе на трассе переиграл Хэмилтона с Росбергом, впервые выиграв гонку за рулем алой машины
Фотограф: XPB Images
Впоследствии многие говорили, что тот успех, очень важный для гонщика и команды, в каком-то смысле пришел слишком рано. Тото Вольф осознал угрозу и нашел в Mercedes резервы для усиления по ходу сезона
Фотограф: XPB Images
Себастьян выиграл еще дважды, на медленных трассах в Венгрии и Сингапуре, но в целом в том сезоне у него и Ferrari еще не было возможности регулярно бороться с соперниками на серебристых машинах
Фотограф: Алекс Галли
В 2015-м немец одержал три победы и вернул Скудерию на вторую строчку Кубка конструкторов – в точности так же свой первый сезон за рулем алой машины провел и Шумахер
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
2016-й получился куда более сложным. Ferrari по-прежнему уступала Mercedes, а сход в Бахрейне и стартовая авария в Сочи сразу лишили Себа важных очков
Фотограф: XPB Images
В это время Феттель дважды пострадал от маневров Даниила Квята (которые сразу же были использованы Red Bull как предлог для замены россиянина на Макса Ферстаппена). «Ты летел как торпеда!» – заявил немец Квяту после гонки в Китае. И соответствующее прозвище сразу же приклеилось к Даниилу
Фотограф: XPB Images
Феттель вдвое реже, чем годом ранее, поднимался на подиум, и ни разу не смог победить – что случилось с гонщиком в первый (и пока единственный) раз, когда он проводил полный сезон
Фотограф: XPB Images
Неприятный осадок оставила история в Мексике, где недовольный действиями судей Феттель позволил себе нецензурную брань в адрес Чарли Уайтинга
Фотограф: Sutton Images
Себастьян закончил год четвертым, уступив Риккардо и едва не проиграв по очкам молодому Максу Ферстаппену
Фотограф: Red Bull Content Pool
Но пришел 2017-й – и расстановка сил в Ф1 стала совсем иной. Феттель начал с победы в Австралии, а в шести первых Гран При трижды выиграл и еще столько же раз финиширговал вторым. Среди прочего он вернул Ferrari на вершину подиума в Монако, где команда не выигрывала после Шумахера в 2001 году
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Всю весну и половину лета Себ лидировал в чемпионате – порой его преимущество над Хэмилтоном достигало 25 очков. Но в Сильверстоуне на предпоследней круге у Ferrari не выдержала шина – и два пилота сравнялись в таблице
Фотограф: Sutton Images
Лучшей иллюстрацей того, сколь упорным было противостояние лидеров Mercedes и Ferrari, стала гонка в Баку. Там Себ, недовольный действиями Люьиса позади автомобиля безопасности, поравнялся с соперником и стукнул его машину колесами. Это привело к жесткому разговору между пилотами после финиша, а Феттеля даже вызвал для беседы Жан Тодт. Но наказывать его не стали
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Во второй части чемпионата Mercedes удалось прибавить в скорости. Хэмилтон выиграл пять гонок из шести, а Феттель потерял важнейшие очки из-за столкновения со своим напарником Кими Райкконеном на старте в Сингапуре и отказа свечи зажигания в Японии
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Несмотря на сильное начало, сезон был проигран. С другой стороны, немец завоевал четыре поула и пять побед и уступил в общем зачете лишь Хэмилтону – это был лучший результат для любого соперника Mercedes с начала турбоэры
Фотограф: Sutton Images
Перед чемпионатом-2018 у них с Льюисом было по четыре титула – и никто не сомневался, что именно одному из двоих суждено будет повторить достижение Фанхио и Шумахера, став пятикратным
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Сценарий сезона получился практически таким же, как годом ранее. Себастьян начал с двух побед (чего прежде добивался только с Red Bull) и после половины чемпионата опережал Хэмилтона по очкам…
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
…даже несмотря на столкновение с Ферстаппеном в Китае – оно стало следствием ошибки пилота Red Bull
Фотограф: Sutton Images
Поворотным моментом стал Гран При Германии. Перед своими трибунами Феттель лидировал на сырой трассе, но улетел с асфальта и разбил машину. Гонку выиграл стартовавший 14-м Хэмилтон
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Осень окончательно расставила все по местам: Хэмилтон опять выиграл пять гонок из шести, Феттелю же постоянно что-то мешало. Например, в Японии команда неверно выбрала шины на квалификацию, и Себу пришлось стартовать только восьмым. И этот сезон был проигран
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
В 2019-м Маранелло покинул Кими Райкконен. Финского ветерана, который все эти годы был для Себастьяна отличным напарником и не посягал на позиции немца, сменил молодой Шарль Леклер
Фотограф: Ferrari Ferrari
В Мельбурне молодой монегаск был явно быстрее Феттеля в концовке гонки, но команда запретила ему атаковать четырехкратного чемпиона
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Но чем дальше шел сезон, тем очевиднее всем была реальная картина: Леклер быстрее адаптировался к машине, а у Себа с этим возникли сложности. Все могла изменить победа в Канаде, которая стала бы для Ferrari первой в сезоне. Но в неоднозначной ситуации судьи выписали немцу штраф, лишив его триумфа
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
За этим последовало столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне…
Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images
…и блистательные победы Леклера в Спа и Монце, после которых Ferrari и вся Италия окончательно влюбились в молодого гонщика
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Феттель выиграл в Сингапуре, но даже этот успех уже не мог спасти ситуацию
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Попытка Феттеля доказать, что он быстрее Леклера, закончилась столкновением пилотов Ferrari в Бразилии, что совсем не улучшило ситуацию
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Итоги чемпионата-2019 однозначно говорили в пользу Леклера. За шесть лет в Скудерии Себастьян не смог повторить историю Шумахера, зато во второй раз оказался в ситуации, когда молодой партнер по команде добивается большего
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
В свое время Себа позвали в Маранелло, когда стало ясно, что Фернандо Алонсо не станет спасителем Ferrari. Но оказалось, что и Феттелю не по плечам задача вернуть легендарной команде титул
Фотограф: Sutton Images
Сезон-2020 подветет черту в отношениях гонщика и команды. Проведя за Скудерию 101 гонку, Феттель завоевал 12 поулов и 14 побед. У него еще будет шанс улучшить эту статистику. Выиграв еще дважды, немец опередит Ники Лауду и станет вторым по успешности пилотом итальянской команды. Позади Михаэля Шумахера, завоевавшего на алой машине 72 победы и пять титулов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
История Феттеля в Ferrari в 35 фотографиях
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