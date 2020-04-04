Об истории с Вольфом в Aston Martin можно забыть? Не факт! Мнения журналистов Motorsport.com из Италии, Германии и России

Акционеры компании Aston Martin приняли решение назначить Лоуренса Стролла председателем совета директоров и генеральным директором. Эта недавняя новость вроде бы ставит точку в истории о возможном назначении на пост главы британской компании нынешнего руководителя команды Mercedes Тото Вольфа.

Но был ли вообще шанс у Вольфа перейти в Aston Martin? А если был – действительно ли эта история закончилась?

Франко Нуньес, итальянская редакция Motorsport.com

Несмотря на ожидания и слухи, на заявления Берни Экклстоуна (о том, что Тото Вольфу стоит расстаться с главой концерна Daimler Ола Каллениусом и присоединиться к Лэнсу Строллу), только сам руководитель команды Mercedes сейчас достоверно знает о своих планах.

Но давайте на минуту представим, что прав Берни, который в последнее время стал новым провидцем в Формуле 1, прав – как и те, кто продолжает рассказывать о черной кошке, пробежавшей между Вольфом и Каллениусом.

Допустим, австрийский менеджер действительно устал от постоянных нападок и требований со стороны своего босса. И решил стать гендиректором Aston Martin, присоединившись к своему другу Лоуренсу Строллу в крестовом походе во имя сохранения светлого имени и скорейшего возрождения былого величия легендарного британского автомобильного бренда.

Связь между Вольфом и Строллом, на первый взгляд, возникла внезапно и развивалась стремительно – однако у нее есть четкая отправная точка. Это – уход Ники Лауды, который занимал важное место в сердце Вольфа. Стролл смог в некоторой степени заполнить эту пустоту – причем вовсе не деньгами.

Папаша Стролл (которого на самом деле зовут Лоуренс Шэлдон Струлович) является очень опытным предпринимателем с хорошей деловой хваткой – прямо как Вольф. К тому же, 60-летний уроженец Северной Америки, который уже создал бизнес-империю в мире моды, точно не стал бы делать безвозвратных вложений.

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл и его сын, гонщик Лэнс Стролл Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

С момента появления Haas в Формуле 1 Вольфу пришлось мириться с не самыми обычными отношениями Скудерии к ее родственной команде. Американские новички под руководством Гюнтера Штайнера смогли удачно дебютировать в чемпионате, не потратив на это лишних денег – благодаря закупке ряда узлов в Маранелло и помощи конструкторов Dallara.

Теперь австриец решил довести подход Haas до абсурда с помощью Racing Point – команды Стролла. Болид RP20 не просто использует мотор и коробку передач Mercedes, но по сути является покрашенным в розовый прошлогодним Mercedes-AMG W10.

Команда Стролла стала верным союзником Mercedes и взамен получает ценную техническую поддержку со стороны чемпионского коллектива. Которую вполне можно потерять, если сманить к себе Вольфа – ведь отношения с Mercedes после этого неизбежно станут более прохладными. Так что, от перехода Тото в Aston Martin мало кто выиграл бы. И австриец не будет отказываться от роли в Mercedes, на которой он постепенно превращается в легенду Формулы 1.

Все было бы иначе, если бы Daimler решил покинуть чемпионат. Но, как ни удивительно, нынешний кризис делает Ф1 только привлекательнее для немцев. Расходы в ближайшее время будут сокращаться (введение потолка расходов плюс перенос на более поздний срок вступления в силу нового регламента) – а достоинства болида никуда не делись. Mercedes будет тратить ощутимо меньше, а шансы на победу по-прежнему высоки. Зачем же уходить?

Одним словом, у Вольфа нет ни малейшей причины покидать свой пост.

Кристиан Ниммерволь, немецкая редакция Motorsport.com

В Формуле 1 работает простое правило: отрицать все, пока не появится официальных заявлений. Поэтому не приходится удивляться, что на вопросы об отношениях с Racing Point и Aston Martin австриец отвечает что-то вроде: «Консорциум инвесторов во главе со Строллом делают финансовое влияние в компанию Aston Martin. Что до меня, то я точно не собираюсь руководить этим проектом». Он так и должен отвечать в любом случае – и если действительно не собирается бить по рукам со Строллом, и если уже потихоньку освобождает от своих вещей рабочий кабинет.

Но есть ведь и третий вариант – при котором Вольф действительно не будет ничем руководить, но прямое отношение к Aston Martin иметь будет.

Согласно источникам, которые заслуживают доверия, Вольф хотел бы продать свою 33-процентную долю в команде Mercedes – причем сделать это по максимально высокой цене. Допустим, эти планы менеджера осуществятся. Что именно будет делать Тото с вырученными деньгами? Наш вариант таков – вложит в Aston Martin. Британской компании это будет кстати – Стролл уже не раз заявлял, что одной из задач Aston Martin в ближайшее время будет поиск новых инвесторов.

На наш прямой запрос в пресс-службе Aston Martin ответили «без комментариев», а сам Стролл, которому мы написали и письмо на электронную почту, и сообщение на мобильный телефон, пока не ответил вообще.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Что из всего этого следует? У нас нет ровным счетом никаких доказательств, что нынешний руководитель команды Mercedes станет инвестором Aston Martin. Но и опровергать такое предположение никто не торопится...

Сергей Иванов, российская редакция Motorsport.com

Говоря о развитии этой истории, мы рискуем забыть об одном важном факторе. Сюжет «Вольф, Стролл и Aston Martin» впервые был озвучен в одних условиях, а развивается в совсем других...

Сейчас расклад кажется простым: 20 апреля Стролл сам становится председателем совета директоров и генеральным директором Aston Martin в одном лице. В свою очередь, Тото Вольф остается главой команды Mercedes в Формуле 1. Однако совсем не факт, что именно так все участники процесса задумывали изначально.

Зимой казалось, что сделка с Aston Martin очень выгодна для Стролла. Заплатив каких то три сотни миллионов долларов, он получал значительный пакет акций и контроль над компанией, которой на роду написано быть конкурентом Ferrari. А контора из Маранелло стоит на порядок дороже. И это не ошибка глупого автора: именно на порядок, в десять и более раз.

Однако коронавирус внес свои изменения: акции Aston Martin не просто подешевели, их цена рухнула. И тут Стролл проявил себя как истинный бизнесмен. С одной стороны, он тут же добился увеличения своей доли в компании без новых денежных вливаний. С другой, убедил остальных совладельцев тоже скинуться: мол, если не сделаем это сейчас, потеряем компанию и то, что в нее уже было вложено – и каждый окажется у разбитого корыта.

Такой бизнес-подход сам по себе не мог не произвести впечатления на Вольфа. И версия Кристиана Ниммерволя о том, что Вольф посчитал инвестиции в Aston Martin выгодным делом, вовсе не выглядит такой уж невероятной.

С другой стороны, Вольф и сам находится на перепутье. Он – самый успешный руководитель команды в наше время. Но Тото всего 48 лет – а глядя на его фото, и в эту цифру не верится. Он в самом расцвете сил. Останавливаться в карьере в таком возрасте? Это обидно.

Весь прошлый год ходили разговоры о том, что Вольф сменит Чейза Кэри на посту руководителя всей Формулы 1. По слухам, это назначение не состоялось, так как было заблокировано Ferrari, которая в таких делах имеет право вето. Вольф по-своему отомстил Скудерии, но пост так и не получил.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто, глава Mercedes AMG F1 Тото Вольф и управляющий директор Renault F1 Team Сириль Абитбуль Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Затем появились еще более тревожные для австрийца слухи о том, что Mercedes может покинуть Формулу 1 (причем продаст команду не кому-то, а именно Строллу). Для Вольфа это было бы спасением: он как минимум не потерял бы стоимость своих 33 % акций, которые рисковали просто обесцениться.

Однако тут произошли два события – и сложно сказать, какое из них случилось первым. Стролл решил развивать собственную команду Racing Point под брендом Aston Martin. А Daimler принял решение не уходить из Формулы 1 еще какое-то время.

И теперь все встает на свои места. С одной стороны, как говорит коллега Ниммерволь, Вольф сохраняет свою должность и возможность дорого продать долю в команде. Он также, как напоминает коллега Нуньес, сохраняет хорошие отношения с командой Стролла. Aston Martin таким образом может стать для Вольфа запасным аэропортом в случае окончательного конфликта с Ола Каллениусом – это уже мое личное мнение. Стролл в случае чего явно не откажется взять Вольфа к себе на работу. В конце концов, где это видано, чтобы один человек был и владельцем, и председателем совета директоров, и генеральным директором? В совсем крайнем случае Вольф может претендовать на роль спортивного советника, вроде Хельмута Марко в Red Bull.

Наконец, нельзя забывать об игре Вольфа против Скудерии – не только на трассе, но и на задворках паддока. Как ни крути, но именно Ferrari мешает австрийцу стать самым главным во всей Формуле 1. Усидев на двух стульях, сохранив место в Mercedes и упрочив отношения с Aston Martin, не сделал ли Вольф еще один шаг в партии на пути к своей главной цели – занять в Формуле 1 место даже не Чейза Кэри, а Берни Экклстоуна?