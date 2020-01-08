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Источник: зарплата Ферстаппена составит 40 миллионов долларов

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Источник: зарплата Ферстаппена составит 40 миллионов долларов
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 12:46

По данным инсайдера, пилот Red Bull будет получать столько же, сколько Скудерия платит Себастьяну Феттелю.

Еще утром многие СМИ писали о том, что в новом контракте, который Макс Ферстаппен заключил с командой Red Bull до конца 2023 года, прописана зарплата примерно в 16 миллионов долларов ежегодно против 12 миллионов в 2019 году. Однако, по данным итальянской редакции Motorsport.com, речь идет о существенно большей сумме.

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«Еще вчера он получал почти что ничего, а сегодня зарабатывает как четырехкратный чемпион мира», – заявил Motorsport.com источник, знакомый с деталями сделки. Четырехкратным чемпионом является Себастьян Феттель, и его зарплата в Ferrari оценивается в 40 миллионов долларов. Больше получает только шестикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон.

Существенную часть выплат берет на себя концерн Honda, который поставляет Red Bull силовые установки и полон решимости выиграть чемпионат Формулы 1, желательно уже в 2020 году. Ранее советник Red Bull Хельмут Марко заявлял, что именно для Honda было крайне важно заключить с Ферстаппеном долгосрочный контракт.

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Представители самого концерна Honda ранее не раз хвалили Ферстаппена, называя его «вторым Сенной».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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