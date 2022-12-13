Источник: Зайдль уволится из McLaren и станет боссом Audi в Ф1

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Начало межсезонья в Формуле 1 оказалось горячим. Решение Ferrari уволить своего руководителя Маттиа Бинотто привело к «эффекту домино» – к середине декабря получилось так, что стазу три команды остались без руководителей: Йост Капито ушел из Williams, а Фредерик Вассер – из Alfa Romeo.

Но и это, как выяснилось, еще не предел. Надежный источник сообщил Motorsport.com, что глава McLaren покинет команду после четырех лет и станет руководителем Audi, которая с 2026 года выкупит команду Sauber (нынешнюю Alfa Romeo).

Прежде Андреас был руководителем команды Porsche в марафонских гонках, приведя ее к победе в Ле-Мане – потому хорошо известен боссам VW Group, куда входит и Audi.

Обновление: Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group

Пост руководителя Alfa Romeo освободился после того, как возглавлявший команду с 2017 года Фредерик Вассер перешел в Ferrari.

Ранее слухи сообщали, что новым главой Alfa / Sauber может стать и Йост Капито.