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Формула 1 / Новость

Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых

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Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых
Автор:
15 июн. 2020 г., 11:36

По слухам из Маранелло, команда сумела сгладить недостатки коробки передач и добиться нужной надежности от новейшей версии мотора

Для большинства болельщиков конец мая и начало июня выглядели продолжением затянувшейся вынужденной паузы (особенно если приходилось самим сидеть на карантине) – но совсем по-другому обстояло дело у сотрудников команд Формулы 1. К примеру, база Ferrari открылась почти месяц назад – и нетрудно догадаться, что весь этот месяц там шла напряженная подготовка к старту сезона. А поступающая из Маранелло информация говорит, что эта подготовка принесла определенные плоды.

Напомним, что по ходу предсезонных тестов беспокойство у итальянцев вызвала коробка передач. Она компактнее чем в прошлом году – но побочным эффектом стала недостаточно высокая жесткость задней части болида (коробка, к которой крепятся рычаги подвески, является одним из ключевых элементов силовой структуры).

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В настоящий момент готова новая версия внешнего карбонового корпуса КПП – и первые испытания этой детали позволяют инженерам Ferrari проявлять определенный оптимизм. Хорошие новости пришли и от мотористов. Версия, которая будет использоваться в Австрии (известная как 065/2) выдержала последние проверки на надежность – хотя ранее  во время стендовых испытаний инженеры столкнулись с чересчур быстрым износом отдельных деталей. Считается, что новый двигатель примерно на 15 л.с. мощнее, чем использовавшийся на тестах в Барселоне.

По оценкам самих итальянцев, на испанской трассе при прочих равных болид SF1000 был примерно на полсекунды с круга медленнее, чем Mercedes W11. Сейчас наши источники в Маранелло утверждают, что команде удалось сделать машину быстрее на две-три десятых. Но само собой, конкуренты тоже не сидели без дела. К тому же, первые гонки пройдут в Австрии, где в последние годы так ярко выступает Red Bull. Поэтому в Скудерии морально готовы к тому, что на старте сезона будут лишь третьими по скорости.

Конечно, можно вспомнить, что в прошлом году именно в Австрии впервые за сезон среди финишировавших на первых двух позициях не было ни одного гонщика Mercedes – причем именно из-за особенностей работы болида. Можно вспомнить и о поломке под Хэмилтоном силового агрегата на барселонских тестах.

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Но рассчитывать на проблемы у соперника – не самый конструктивный подход. Особенно если этот соперник выиграл уже шесть чемпионских титулов подряд.

Тем более, есть и не самые приятные моменты. Часть аэродинамических деталей, которые изначально должны были использоваться в Австрии, на «Ред Булл Ринг» не приедет. В одних случаях команде не хватит времени на изготовление карбоновых элементов, а в других – строгие процедуры, связанные с эпидемиологической безопасностью, тормозят получение деталей от сторонних поставщиков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Маттео Нуньес

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