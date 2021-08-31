Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com проанализировали ситуацию на рынке пилотов Формулы 1, опираясь на информацию собственных источников.

Сейчас сезон переходов близок к своему завершению. Как минимум 13 мест в пелотоне будущего года уже заняты, судьба еще нескольких вакансий тоже практически не вызывает сомнений.

В частности, уже едва ли хоть кто-то сомневается в переходе Джорджа Расселла в Mercedes, а Валттери Боттаса – в Alfa Romeo.

По-настоящему неопределенной можно считать лишь ситуацию в AlphaTauri, Alfa Romeo и Williams.

На место в последней из этих команд до недавнего времени претендовал Даниил Квят – но теперь россиянина уже едва ли стоит считать кандидатом.

Дело в том, что после фактического подтверждения дальнейшего сотрудничества с Николя Латифи заметно прибавившая в последнее время Williams оказалась в привилегированном положении и может выбирать его напарника из кандидатов с хорошим «приданным».

Это чемпион Формулы Е Ник да Врис, которого поддерживает Mercedes, участник Ф2 Гуанью Чжоу (поговаривают, что его спонсоры готовы выложить 40 миллионов, не говоря уж о важности китайского пилота для Liberty Media) и протеже Red Bull Алекс Элбон.

Даже у Нико Хюлькенберга, которому симпатизирует его соотечественник, босс Williams Йост Капито, в такой ситуации мало шансов – что уж говорить про Квята.

Что до остальных вакансий, то источники Motorsport.com сообщили, что AlphaTauri уже в Монце объявит о продлении контракта с Юки Цунодой, несмотря на довольно невыразительные выступления японца в последнее время.

Мик Шумахер по состоянию на настоящий момент не планирует переходить из Haas в Alfa Romeo, однако тут рано говорить об окончательном решении.

И лишь вопрос с тем, кто составит Боттасу пару в команде из Хинвиля, остается совершенно открытым. Теперь, когда Ferrari больше не влияет на выбор, у Фредерика Вассера и инвесторов есть огромный выбор вариантов, и никого – включая Антонио Джовинацци – нельзя считать явным фаворитом.