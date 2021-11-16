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Формула 1 Новости

Источник: VW придет в Ф1 с одним брендом. Но не решил с каким

Автор:
, Редактор

Переговоры Audi и McLaren продолжаются, Porsche пытается договориться с Red Bull, Williams или Sauber

Источник: VW придет в Ф1 с одним брендом. Но не решил с каким

В последние дни нам все чаще приходится писать самые невероятные слухи о том, в каком виде концерн Volkswagen придет в Формулу 1. После вчерашнего объявления в британских СМИ о том, что Audi уже купила McLaren и последующего опровержения этой информации, наши коллеги из немецкой редакции Motorsort.com опросили собственные источники в компании, и вот что им удалось выяснить.

Во-первых, принципиальное решение о приходе в Формулу 1 советом директоров Volkswagen уже принято, однако как именно это будет осуществлено до сих пор прорабатывается. Собственно, обсуждения различных вариантов присутствия VW в Ф1 и дают поводы для слухов.

Во-вторых, информация о том, что концерн хочет прийти в чемпионат сразу с двумя брендами, судя по всему не соответствует действительности. Бренд будет один, но еще не решено какой именно. Рассматриваются варианты Audi или Porsche, но не двух марок одновременно. Сейчас руководители обеих подразделений ведут переговоры с действующими командами. От того, кто из них и на каких условиях договорится и будет зависеть, кому Volkswagen даст деньги на Формулу 1.

Audi действительно ведет переговоры о покупке существенной доли в McLaren, но о заключении сделки говорить пока рано. При этом вариант соглашения между McLaren и Porsche исключается, так как эти компании в настоящее время конкурируют на рынке дорожных спортивных машин.

В свою очередь Porsche продолжает переговоры с Red Bull. В Volkswagen заинтересованы в том, чтобы начать побеждать как можно быстрее, и Red Bull в таком ключе видится самым выгодным партнером, однако сделка с «Быками» и обойдется дороже всего.

Поэтому в качестве альтернативы рассматривается покупка Porsche доли в Williams или… в Sauber. Последняя тогда очевидно откажется от сотрудничества с Alfa Romeo и от моторов Ferrari.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

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