Источник: владелец Red Bull разозлился на Феттеля за уход в Ferrari
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Дитрих Матешиц не стремится вернуть Себастьяна из-за былой обиды
На этой неделе в немецкой прессе появилась информация о возвращении Себастьяна Феттеля в Red Bull. Указание нанять четырехкратного чемпиона мира якобы отдал команде ее владелец Дитрих Матешиц.
Во время Гран При Штирии руководители Red Bull Кристиан Хорнер и Хельмут Марко опровергли эти сообщения. По другим данным, Матешиц и вовсе не мог отдать подобного поручения.
«Себастьян не предупредил Матешица заранее о своем переходе в Ferrari, – рассказал F1-Insider близкий к владельцу Red Bull источник. – И это очень разозлило Дитриха».
Сам Феттель накануне признался, что хотел бы вернуться в команду, с которой четырежды становился чемпионом мира.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Источник: владелец Red Bull разозлился на Феттеля за уход в Ferrari
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