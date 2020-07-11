На этой неделе в немецкой прессе появилась информация о возвращении Себастьяна Феттеля в Red Bull. Указание нанять четырехкратного чемпиона мира якобы отдал команде ее владелец Дитрих Матешиц.

Во время Гран При Штирии руководители Red Bull Кристиан Хорнер и Хельмут Марко опровергли эти сообщения. По другим данным, Матешиц и вовсе не мог отдать подобного поручения.

«Себастьян не предупредил Матешица заранее о своем переходе в Ferrari, – рассказал F1-Insider близкий к владельцу Red Bull источник. – И это очень разозлило Дитриха».

Сам Феттель накануне признался, что хотел бы вернуться в команду, с которой четырежды становился чемпионом мира.