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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор

Как оказалось, на машине Карлоса отказал двигатель, который до того уже отработал пять Гран При. Это можно назвать ложкой меда в бочке дегтя

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор
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Команды Формулы 1 вправе без штрафов использовать три мотора (и по три других главных компонента силовой установки) по ходу сезона. За каждый следующий гонщик будет терять позиции на стартовом поле. 

Такая схема работает уже не первый год и неплохо зарекомендовала себя, но имеет один недостаток: FIA регулярно информирует на своем официальном сайте о том, кому и когда установили новые детали. Однако если какой-то элемент уже «заигран», это вовсе не значит, что дальше его будут непрерывно использовать до установки нового. 

Команды вправе возвращать на машину старые детали – и вот об этом невозможно получить достоверную официальную информацию. Именно так и стала возможна описываемая история. 

Для Карлоса Сайнса гонка в Шпильберге закончилась хуже не придумаешь. В тот момент, когда кубок за второе место был у испанца уже почти в руках, мотор его Ferrari закончил свой земной путь эффектным пожаром. 

Изначально считалось, что у Карлоса сгорел тот двигатель, что ему поставили неделей раньше в Сильверстоуне – третий по счету в нынешнем сезоне. Однако источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что в действительности это был второй мотор. 

Карлос Сайнс, Ferrari

Карлос Сайнс, Ferrari

Фото: Ferrari

Его Сайнсу поставили еще в Имоле, после чего использовали в Майами, Испании, Баку и Канаде (в Монако Карлосу и вовсе вернули самый первый двигатель).

Это значит, что отказавший мотор уже имел большой пробег и в любом случае был близок к списанию. Понятно, что потерянных очков это не вернет, однако позитив для пилота и команды в том, что третий мотор по-прежнему цел и в теории позволит провести как минимум летние Гран При.

Еще в Австрии глава Скудерии Маттиа Бинотто предположил, что причина поломки может быть той же, что у Шарля Леклера в Баку. Понятно, что итальянец не вдавался в детали, но речь почти наверняка идет о недостаточной механической прочности блока внутреннего сгорания. 

Регламент запрещает менять конструкцию силовых установок до конца 2025 года. Однако есть ряд оговорок, и повышение надежности как раз является одной из них. Так что тут поклонники Ferrari вправе рассчитывать на улучшение ситуации, хотя процесс, понятное дело, не будет быстрым.

Самой же команде предстоит выбирать, на какой из ближайших гонок ставить пилотам новые моторы (четвертый для Карлоса и пятый для Шарля), чтобы было проще всего отыгрывать потерянные стартовые позиции. Поговаривают, что для кого-то этот план могут привести в действие уже на ближайшем этапе в Ле-Кастелле – там можно обгонять и весьма важна мощность, которую обеспечивает свежая силовая установка.

В любом случае, фактор надежности выходит для команды из Маранелло на первый план. Чемпионат мира готовится открыть вторую половину сезона, и теперь значимость каждой поломки будет уже намного выше…

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