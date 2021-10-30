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Формула 1 Новость

Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Чтобы повысить свои шансы в борьбе с Red Bull, чемпионы мира повысили мощность силовых установок, пусть это и увеличило риск отказа

Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим

Впервые с перехода на нынешние гибридные силовые установки в 2014 году сезон Формулы 1 складывается для команды Mercedes настолько сложно. В 2018-19 годах вызов лидеру бросала Ferrari, но тогда осенние доработки машины и осечки соперников играли на руку подопечным Тото Вольфа. 

На этот раз соперничество с Red Bull осложняется тем, что все силы конструкторских бюро уже направлены к подготовке машины по новому регламенту для 2022 года, потому рассчитывать на серьезную прибавку с нынешними шасси не приходится.  

Mercedes привезла последний пакет аэродинамических обновлений еще летом в Сильверстоун – и с тех пор явно наметилось преимущество Red Bull. Авария на старте в Венгрии стоила Red Bull многих потерянных очков, потому в Кубке конструкторов действующие чемпионы сейчас впереди на 23 очка, однако в личном Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12.

Недавний Гран При США принес Red Bull новую победу над Mercedes, хотя прежде на этой трассе картина всегда была прямо противоположной. 

Как сообщают источники, сейчас в Брэкли создали специальную бригаду под руководством бывшего главы отдела аэродинамики, а ныне технического директора Майка Эллиота. Она работает над тем, как выжать максимум из возможностей шасси на каждой трассе и лучше использовать особенности W12 вроде «приседающей» задней подвески.

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Фабрика моторов Mercedes в Бриксуорте

Фото: Mercedes AMG

Свой вклад в усиление команды на финальных Гран При сделают и мотористы из Бриксуорта. Сейчас у обоих гонщиков есть резерв моторов – у Хэмилтона их четыре, а у Валттери Боттаса и вовсе шесть. Это должно позволить обоим без неприятных сюрпризов и новых замен завершить сезон. 

В этой связи в Mercedes приняли принципиальное решение перевести двигатели в режим повышенной мощности по ходу квалификаций и гонок. Это рискованный шаг, так как он негативно скажется на темпах износа моторов и повышает вероятность поломки. Однако прибавка в 15-20 лошадиных сил при нынешней плотности борьбы может иметь очень серьезное значение.

Однако в нынешней ситуации чемпионы решили пойти на этот риск, так как сейчас они выглядят догоняющими в сражении за титулы. При этом, если верить слухам из паддока, в Honda тоже готовятся «форсировать» двигатели пилотов Red Bull на заключительных этапах.

Нет сомнений, что нас ждет эпическая развязка чемпионата.

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