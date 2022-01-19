Mercedes пребывает в сомнениях. И связаны они вовсе не с тем, решит ли семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжать карьеру. В конце концов, выступать за действующих чемпионов всегда отыщется множество желающих.

Вопрос куда серьезнее и касается техники. Как известно, силовые установки Ф1 можно дорабатывать на протяжении этой зимы, но затем, в первый день тренировок открывающего сезон Гран При Бахрейна их конструкция замораживается, после чего остается неизменной до конца действия нынешнего регламента. А это как минимум четыре полных сезона.

Разумеется, по факту работа над компонентами двигателя завершится несколько раньше, но в нашей истории это не принципиальною

Детали силовой установки Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Хайвелу Томасу, который сейчас возглавляет моторостроительное отделение в Бриксуорте, по ходу короткого межсезонья важнее всего было избавиться от главного недостатка прошлогоднего мотора F1 M12 E Performance.

Когда Mercedes пришлось использовать свои движки в предельном режиме по ходу сражения с Red Bull, оказалось, что у M12 очень быстро по мере использования падает мощность. Это вынудило команду проводить частые замены компонентов во второй половине сезона: Льюис Хэмилтон использовал по ходу сезона пять моторов, Валттери Боттас – и вовсе шесть.

Такой подход дал возможность поддерживать нужную мощность и избежать поломок, однако привел к многочисленным штрафам – как известно, регламент позволяет каждому гонщику использовать только три двигателя по ходу чемпионата, а за последующие положен штраф.

Разумеется, сложившееся положение не обрадовало Mercedes, так как потерянные позиции на решетке серьезно осложнили Льюису Хэмилтону борьбу за титул и в итоге повлияли на исход чемпионата.

Большая впускная камера для воздуха на Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Прошлогодняя ситуация потребовала исправления, но для этого Mercedes неизбежно придется пожертвовать частью мощности, чтобы избежать столь быстрой потери эффективности. Отыскать верный баланс тут будет невероятно важно – и настолько же сложно.

В стандартной версии, по оценкам экспертов, мощность M12 в 2021 году составляла 1026 л.с., однако в Бразилии, где Льюису поставили «супермотор», ресурс которого не надо было экономить, тот в пиковом режиме выдавал до 1044 л.с.

В новом сезоне все команды Ф1 потеряют часть отдачи двигателей из-за перехода на «зеленое» топливо E10, однако эффект будет примерно одинаков для разных производителей.

Но у Mercedes, как говорят источники, есть основания рассчитывать на серьезных прогресс. Детали пока неизвестны, однако добиться прироста мощности команда смогла благодаря появлению в Бриксуорте нового инженера. Известно лишь, что он немец.

Ни его имя, ни прежнее место работы не раскрываются, но он уже предложил доработки конструкции турбонагнетателя, которые увеличили эффективность двигателя. Ожидается, что с учетом нового топлива от Petronas мощность должна суммарно вырасти на 20 л.с. – это как минимум компенсирует потери от перехода на E10.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes Фото: Mercedes AMG

Свои ответы должны были найти и в группе шасси. Разработку новой машины Mercedes впервые ведет не Джеймс Эллисон. Он лишь осуществляет общий контроль, так как параллельно работает над яхтой для Кубка Америки. Проектом W13 руководит главный конструктор Майк Эллиот.

Изменения в правилах заставили все команды создавать свои шасси с чистого листа, потому вовсе не факт, что Mercedes сохранит лидирующую позицию. Чтобы добиться результата, еще с сентября весь конструкторский штаб был перекинут на проект с граунд-эффектом, все доработки машины 2021 года были остановлены – к слову, это тоже повлияло на исход сезона.

Набросок машины Mercedes F1 2022 года Фото: Mercedes AMG

FIA потребовала, чтобы по новым правилам колесная база машины лежала в пределах от 3400 до 3600 мм. Даже максимальная граница допустимого диапазона на 17 см меньше, чем расстояние между осями у шасси Mercedes 2021 года. При этом в условиях граунд-эффекта выбор базы является непростой задачей.

Более короткая машина позволит сэкономить вес, а более длинная принесет больше прижимной силы. Mercedes традиционно делает ставку на длинные шасси – потому наверняка сохранит такой подход и в новом сезоне.

В этом случае ответ станет известен уже скоро – презентация W13 намечена на 18 февраля. А вот с мотором и его мощностью все прояснится несколько позже.