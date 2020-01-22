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Формула 1 / Новость

Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года

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Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года
Автор:
22 янв. 2020 г., 08:35

Как стало известно Motorsport.com, немецкий автопроизводитель решил продолжить выступление в чемпионате мира – об этом, как и о новом двухлетнем контракте Льюиса Хэмилтона, будет объявлено в ближайшие недели.

В конце прошлого года в паддоке начали активно циркулировать слухи, что новое руководство концерна Mercedes не видит смысла в столь же серьезных инвестициях в Ф1, как прежде. Шесть триумфальных сезонов позволили достичь маркетинговых целей, и даже глава команды Тото Вольф заговорил о снижении дальнейших инвестиций в проект. Масла в огонь подливал и тот факт, что контракты самого австрийца и обоих гонщиков команды истекают в конце 2020-го. 

Сама Формула 1 тем временем готовится вступить в новую эру: в 2021 году начнет действовать совершенно иной технический регламент, а командам предстоит заключать новый Договор Согласия с Liberty – прежние соглашения были подписаны еще с Берни Экклстоуном. 

Как сообщают надежные источники Motorsport.com, после обсуждения сложившейся ситуации советом директоров Mercedes можно с высокой долей вероятности говорить о следующем развитии событий в ближайшие недели: сначала свой контракт продлит Вольф, а за этим будет объявлено о продлении выступления Хэмилтона и всей команды как минимум до конца 2022 года. 

Существует вероятность, что какие-то события могут нарушить эти планы, однако это должно быть что-то действительно экстраординарное. Ожидается, что официальное подтверждение со стороны Mercedes прозвучит в течение ближайших недель, в крайнем случае нескольких месяцев. 

При этом процесс смены Дитера Цетше на Олу Каллениуса в качестве генерального директора штутгартской компании еще не завершен до конца. Новый президент еще не сформулировал долгосрочные планы компании в области спорта, включая Ф1. 

Сейчас, благодаря успехам на трассах, у команды Вольфа есть значительные доходы от FIA и спонсоров. По оценкам экспертов, после введения бюджетных лимитов вполне реально добиться того, чтобы команда продолжала работу вообще без вливаний от Daimler. Главные инвестиции были сделаны в период 2012-15 годов, и сейчас хорошо отлаженный механизм уже не требует прежних затрат.

Также спасительным фактором для программы в Ф1 во многом является использование гибридных моторов. Эта тема невероятно важна для Mercedes, потому возможность обкатывать «зеленые» технологии и делать акцент на них в маркетинговых вопросах заметно повышает значимость этого направления для компании. 

Открытым остается вопрос со вторым гонщиком. Его имя совершенно точно назовут уже после того, как будет подтвержден новый контракт Хэмилтона. Позиции Валттери Боттаса во многом будут определяться его выступлениями в гонках нового сезона, главной угрозой для финна остается Джордж Расселл. 

Впрочем, тема рынка пилотов на 2021 – это отдельная большая история. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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