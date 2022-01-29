Источник: тесты в Барселоне закрыли по просьбе Бахрейна
Организаторы этапа Ф1 в Бахрейне захотели эксклюзивно показать зрителям новые машины на трассе именно на своих тестах
Первая часть предсезонных тестов Формулы 1 состоится с 23 по 25 февраля в Барселоне, а вторая – с 10 по 12 марта в Бахрейне. Однако в этот раз испанские тесты пройдут в полузакрытом режиме: на трассу не пустят зрителей, не будет официального тайминга и запретят видеосъемку. Чемпионат даже назвал это «шейкдауном», то есть местом для первой/черновой обкатки машин, хотя правила проведения останутся теми же, что и для обычных тестов – в противном случае команды не смогли бы проехать более определенного количества километров, как во время съемочных дней.
Как стало известно итальянскому журналисту Motorsport.com Роберто Кинкеро, организаторы из Бахрейна подали запрос на проведение своего рода премьеры новых автомобилей Ф1: они захотели, чтобы зрители впервые увидели машины 2022 года именно на тестах в Бахрейне (и без дополнительных денежных вложений тут, скорее всего, не обошлось).
Эту потребность было удовлетворить довольно непросто. Изначально командам предложили использовать «временные» расцветки на болидах во время сессий в Барселоне. Несколько коллективов не согласились, поскольку сроки и так довольно сжатые, а двойная покраска машин требует дополнительных денежных вложений и временных ресурсов. Более того, команды все равно показали бы основные цветовые схемы во время официальных презентаций.
Сообщается, что именно из-за этой эксклюзивности для Бахрейна владельцы Ф1 Liberty Media решили свести к минимуму освещение испанских тестов, сделав их «черновыми».
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