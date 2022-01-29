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Формула 1 Новости

Источник: тесты в Барселоне закрыли по просьбе Бахрейна

Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Организаторы этапа Ф1 в Бахрейне захотели эксклюзивно показать зрителям новые машины на трассе именно на своих тестах

Источник: тесты в Барселоне закрыли по просьбе Бахрейна
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Первая часть предсезонных тестов Формулы 1 состоится с 23 по 25 февраля в Барселоне, а вторая – с 10 по 12 марта в Бахрейне. Однако в этот раз испанские тесты пройдут в полузакрытом режиме: на трассу не пустят зрителей, не будет официального тайминга и запретят видеосъемку. Чемпионат даже назвал это «шейкдауном», то есть местом для первой/черновой обкатки машин, хотя правила проведения останутся теми же, что и для обычных тестов – в противном случае команды не смогли бы проехать более определенного количества километров, как во время съемочных дней.

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Как стало известно итальянскому журналисту Motorsport.com Роберто Кинкеро, организаторы из Бахрейна подали запрос на проведение своего рода премьеры новых автомобилей Ф1: они захотели, чтобы зрители впервые увидели машины 2022 года именно на тестах в Бахрейне (и без дополнительных денежных вложений тут, скорее всего, не обошлось).

Эту потребность было удовлетворить довольно непросто. Изначально командам предложили использовать «временные» расцветки на болидах во время сессий в Барселоне. Несколько коллективов не согласились, поскольку сроки и так довольно сжатые, а двойная покраска машин требует дополнительных денежных вложений и временных ресурсов. Более того, команды все равно показали бы основные цветовые схемы во время официальных презентаций.

Сообщается, что именно из-за этой эксклюзивности для Бахрейна владельцы Ф1 Liberty Media решили свести к минимуму освещение испанских тестов, сделав их «черновыми».

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