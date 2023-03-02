Источник: Стролл начнет тренировки в Бахрейне за Aston Martin
В команде отложили окончательный выбор пилота на первый Гран При сезона, чтобы оценить форму Лэнса в условиях реальной трассы
Авария Лэнса Стролла во время поездки на горном велосипеде в Малаге привела к неприятным травмам запястья и не позволила канадцу принять участие в предсезонных тестах Ф1.
Хотя здоровью гонщика Aston Martin ничто не угрожает, медики не смогли точно предсказать срок его выздоровления – из-за этого команда до сих пор не объявила официально, выступит ли Лэнс на Гран При Бахрейна в этот уик-энд.
Обновление: Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна
Резервный пилот Фелипе Другович готов сесть за руль, однако также ждет окончательного решения.
Как сообщили источники Motorsport.com, оно будет принято только в пятницу. Стролл уже прибыл в Бахрейн и должен в четверг появиться в паддоке. Прежде всего ему предстоит получить от врачей Ф1 разрешение сесть за руль – ожидается, что на этой стадии проблем возникнуть не должно.
Как говорят, в Aston решили дать Лэнсу возможность оценить свои силы в первой тренировке – и только после этого будет сделан окончательный выбор в пользу одного из гонщиков.
Ранее канадец успел опробовать новую машину AMR23 на обкатке в Сильверстоуне, но после этого больше ни разу не садился за ее руль. Другович провел часть тестов в Сахире, показав неплохой темп.
Он может стать первым бразильцем в гонке Ф1 после Пьетро Фиттипальди, который дважды стартовал в конце 2020 года – также в качестве подмены травмированному Ромену Грожану.
Aston Martin показала новую медицинскую машину Ф1
Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна
Самое важное:
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное
Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное
Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки
Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки
Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна
Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.