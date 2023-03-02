Источник: Стролл начнет тренировки в Бахрейне за Aston Martin

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Авария Лэнса Стролла во время поездки на горном велосипеде в Малаге привела к неприятным травмам запястья и не позволила канадцу принять участие в предсезонных тестах Ф1.

Хотя здоровью гонщика Aston Martin ничто не угрожает, медики не смогли точно предсказать срок его выздоровления – из-за этого команда до сих пор не объявила официально, выступит ли Лэнс на Гран При Бахрейна в этот уик-энд.

Обновление: Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

Резервный пилот Фелипе Другович готов сесть за руль, однако также ждет окончательного решения.

Как сообщили источники Motorsport.com, оно будет принято только в пятницу. Стролл уже прибыл в Бахрейн и должен в четверг появиться в паддоке. Прежде всего ему предстоит получить от врачей Ф1 разрешение сесть за руль – ожидается, что на этой стадии проблем возникнуть не должно.

Как говорят, в Aston решили дать Лэнсу возможность оценить свои силы в первой тренировке – и только после этого будет сделан окончательный выбор в пользу одного из гонщиков.

Ранее канадец успел опробовать новую машину AMR23 на обкатке в Сильверстоуне, но после этого больше ни разу не садился за ее руль. Другович провел часть тестов в Сахире, показав неплохой темп.

Он может стать первым бразильцем в гонке Ф1 после Пьетро Фиттипальди, который дважды стартовал в конце 2020 года – также в качестве подмены травмированному Ромену Грожану.

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