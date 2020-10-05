Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее
Компания BWT не намерена отказываться от своего фирменного цвета, хотя и не требует окрашивать машины в него целиком
По ходу недавнего Гран При России Лэнс Стролл рассказал, что с будущего года его команда сменит не только название, но и цвет машин. Став Aston Martin, коллектив из Сильверстоуна одновременно вернет в Ф1 классический британский гоночный зеленый.
Читайте также:
Однако, как стало известно Motorsport.com, с этим вопросом не все так очевидно. Австрийская компания BWT, которая уже несколько нет выступает титульным спонсором Force India / Racing Point, настаивает на обязательном присутствии в ливрее своего фирменного розового цвета. При этом речь не идет о сохранении нынешней полностью розовой раскраски.
Этот вопрос является для производителей оборудования для очистки воды принципиальным: в свое время, только присматриваясь к Ф1, они даже заключили предварительный контракт с Mercedes, но вынуждены были разорвать его, когда чемпионы мира не захотели отказываться от фирменного серебристого цвета машин. Тогда-то и появился вариант с Force India.
У компании Aston Martin уже долгое время есть программа в гонках Гран Туризмо, где ее автомобили окрашены в сочетание темно-зеленого с желтым (на фото ниже). Однако, по словам источника, в Ф1 будет использован другой вариант.
Между тем, в социальных сетях уже можно отыскать фото спорткара, изготовленного Aston Martin персонально для Себастьяна Феттеля – это машина темно-серого цвета
Сочетание всех этих факторов позволяет говорить, что создать устраивающую всех ливрею для нового сезона Ф1 дизайнерам будет непросто. Но без розовой краски им точно не обойтись.
Читайте также:
Aston Martin Vantage AMR №97 команды Aston Martin Racing: Алекс Линн, Максим Мартен, Гарри Тинкнелл
Фото: Марк Флери
Предыдущая новость
Босс ГП Австралии проговорился: Ф1 опубликует календарь в октябре
Следующая новость
Гран При Турции пройдет без зрителей
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кристиан Ниммерфолль