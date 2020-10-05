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Формула 1 / Новость

Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее

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Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

Компания BWT не намерена отказываться от своего фирменного цвета, хотя и не требует окрашивать машины в него целиком

По ходу недавнего Гран При России Лэнс Стролл рассказал, что с будущего года его команда сменит не только название, но и цвет машин. Став Aston Martin, коллектив из Сильверстоуна одновременно вернет в Ф1 классический британский гоночный зеленый. 

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Однако, как стало известно Motorsport.com, с этим вопросом не все так очевидно. Австрийская компания BWT, которая уже несколько нет выступает титульным спонсором Force India / Racing Point, настаивает на обязательном присутствии в ливрее своего фирменного розового цвета. При этом речь не идет о сохранении нынешней полностью розовой раскраски.

Этот вопрос является для производителей оборудования для очистки воды принципиальным: в свое время, только присматриваясь к Ф1, они даже заключили предварительный контракт с Mercedes, но вынуждены были разорвать его, когда чемпионы мира не захотели отказываться от фирменного серебристого цвета машин. Тогда-то и появился вариант с Force India.

У компании Aston Martin уже долгое время есть программа в гонках Гран Туризмо, где ее автомобили окрашены в сочетание темно-зеленого с желтым (на фото ниже). Однако, по словам источника, в Ф1 будет использован другой вариант. 

Между тем, в социальных сетях уже можно отыскать фото спорткара, изготовленного Aston Martin персонально для Себастьяна Феттеля – это машина темно-серого цвета

Сочетание всех этих факторов позволяет говорить, что создать устраивающую всех ливрею для нового сезона Ф1 дизайнерам будет непросто. Но без розовой краски им точно не обойтись.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Кристиан Ниммерфолль

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