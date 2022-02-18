Источник: Соглашение Porsche с Red Bull подпишут в марте

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Источники немецкой редакции Motorsport.com утверждают, что Red Bull и Volkswagen Group фактически договорились о том, что с 2026 года на болидах «Быков» будут устанавливаться силовые установки Porsche. Сообщается, что сделка уже подготовлена, детали обговорены и теперь требуется только формальное одобрение высшего руководства VW. Тогда о сделке может быть объявлено уже в марте.

Интересно, что Porsche не станет сам производитель двигатели. Их будет будет делать Red Bull на уже строящемся заводе «Быков» в Милтон-Кинс. Однако немецкие специалисты помогут в разработке силовых агрегатов и их последующем развитии и, разумеется, дадут им свое имя.

Напомним, что слухи об интересе Volkswagen к Формуле 1 появились еще несколько лет назад и в конце прошлого года несколько раз подтверждались, в том числе руководством чемпионата. Судя по всему, концерн рассматривал несколько вариантов, включавших контракты на поставку силовых установок под марками Porsche или Audi одной из нескольких команд, с которыми велись переговоры.

В частности, в McLaren подтвердили, что говорили, но не договорились с Audi, а кроме того рассматривался вариант сотрудничества Williams и Porsche. Однако, похоже, в итоге удается провести в жизнь самый очевидный вариант сотрудничества Porsche и Red Bull.

Не секрет, что представители Volkswagen, в том числе глава Porsche Оливер Блюме, участвовали в обсуждении технического регламента моторов 2026 года. Эти двигатели сохранят гибридную составляющую, турбонаддув, схему V6 и объем 1,6 литра, но будут работать исключительно на синтетическом топливе и также немного упростятся – из их конструкции исчезнет элемент MGU-H.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь