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Формула 1 Новости

Источник: Шварцман выступит на тренировках Ferrari в Японии и США

Петербуржец также принял участие в тестах на прошлогоднем болиде во Фьорано

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Источник: Шварцман выступит на тренировках Ferrari в Японии и США
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Россиянину Роберту Шварцману, который с этого года выступает под израильским флагом, в этом сезоне обещано участие в двух пятничных тренировках Формулы 1 с его командой Ferrari. Скудерия пока официально не объявляла о том, когда это произойдет, однако по данным наших итальянских коллег выбор сделан в пользу Гран При Японии и США.

Причина для этого достаточно банальна. На трассах «Сузука» и в Остине Pirelli предоставит для тестов новую резину 2023 года, для чего время второй тренировки будет увеличено с 60 до 90 минут. Это позволит основным пилотам потренироваться на полчаса больше и снизит негативный эффект от того, что в первой тренировке они уступят место за рулем новичкам.

Кроме того, Ferrari уже устроила Шварцману тесты на своем домашнем автодроме во Фьорано. По правилам, он смог поездить только на прошлогодней машине SF21.

Компанию Шварцману во Фьорано составил Антонио Джовинацци. Обоих усадили за руль для того, чтобы они могли лучше подготовиться к своим пятничным тренировкам. В отличие от Шварцмана, Джовинацци будет тренироваться не с Ferrari, а с командой Haas, и не в Японии или США, а уже в Монце.

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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