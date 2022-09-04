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Формула 1 Новость

Источник: Риккардо собрался перейти в Mercedes. Запасным пилотом

Вероятность того, что австралиец сможет найти место в пелотоне 2023 года, стремительно падает

Роберто Кинкеро
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Источник: Риккардо собрался перейти в Mercedes. Запасным пилотом
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Будущее Даниэля Риккардо остается сейчас одним из самых важных вопросов на трансферном рынке. Еще недавно считалось, что уволенный из McLaren гонщик весьма востребован и даже, будто бы, получил предложения сразу от четырех команд.

Но к началу сентября все выглядит так, что 230-я гонка австралийца, которую он должен провести в ноябре в Абу-Даби, может оказаться для него последней.  

Сейчас в паддоке говорят, что реальный интерес к пилоту проявляет лишь коллектив Ganassi из чемпионата IndyCar. Вариант возвращения в Alpine также нельзя исключать полностью, но эта возможность появится у Даниэля только в том случае, если Red Bull не захочет отпустить туда Пьера Гасли. Пока оснований думать так нет. 

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Тем временем информированный источник сообщил, что сам Риккардо на прошлой неделе провел переговоры с Mercedes, которой предложил свои услуги в качестве запасного пилота. Реакция команды на эту инициативу оказалась положительной.  

«Как и все гонщики, я хочу выходить на старт, – сказал австралиец в Зандфорте. – Но если получится найти программу третьего пилота в сильной команде, я буду серьезно рассматривать такую возможность».

С точки зрения Mercedes сотрудничество с Даниэлем выглядит логичным – он опытен, быстр, может многое рассказать о соперниках – а в случае необходимости без проблем заменит кого-то из основных гонщиков. 

Если же в дальнейшем Риккардо удастся найти место где-то в пелотоне, это тоже не станет проблемой. 

33-летнему пилоту предстоит сделать непростой выбор. Если он хочет продолжать получать адреналин за рулем, проще всего пойти дорожкой Грожана, Эрисккона, Насра и многих других – уехать за океан. Но о возврате в Ф1 тогда можно будет забыть.

Или же можно чуть отдохнуть и восстановиться в униформе Mercedes, чтобы попробовать продолжить карьеру после года без гонок. В последнее время подобные примеры тоже есть, достаточно назвать Квята и Элбона. 

Как говорят, Даниэль не собирается долго тянуть с решением и хочет определиться еще до Гран При Сингапура, который пройдет в начале октября. 

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