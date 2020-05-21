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Формула 1 / Новость

Источник: Renault начала переговоры с Боттасом

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Источник: Renault начала переговоры с Боттасом
Автор:
, редактор
21 мая 2020 г., 13:16

Финн поборется с Алонсо и Феттелем за место в команде

Руководство Renault приступило к поиску пилота на следующий год. Одно место в команде оказалось свободно после решения Даниэля Риккардо перейти в McLaren в конце сезона.

Среди потенциальных кандидатов на контракт с Энстоуном назывались чемпионы мира Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Однако многие считают маловероятным приход титулованных ветеранов в команду-середняк. 

Еще одним вариантом считается Нико Хюлькенберг, который покинул Renault в конце 2019 года и лишился места в Формуле 1. Однако по данным Motorsport-Total, боссы французской команды имеют другого кандидата – Валттери Боттаса. По данным источника руководитель Renault Сириль Абитбуль уже встречался с менеджером пилота Mercedes Дидье Котоном, чтобы узнать о планах финна.

Контракт Боттаса с Mercedes истекает в конце сезона. Сам он говорил, что хотел бы остаться в Брэкли. По слухам, на том же настаивает напарник Валттери Льюис Хэмилтон. Однако у руководителей команды другие планы – Тото Вольф хочет заменить Боттаса воспитанником Mercedes Джорджем Расселлом, а концерн Daimler предпочитает видеть на этом месте Феттеля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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