Источник: Renault начала переговоры с Боттасом

Руководство Renault приступило к поиску пилота на следующий год. Одно место в команде оказалось свободно после решения Даниэля Риккардо перейти в McLaren в конце сезона.

Среди потенциальных кандидатов на контракт с Энстоуном назывались чемпионы мира Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Однако многие считают маловероятным приход титулованных ветеранов в команду-середняк.

Еще одним вариантом считается Нико Хюлькенберг, который покинул Renault в конце 2019 года и лишился места в Формуле 1. Однако по данным Motorsport-Total, боссы французской команды имеют другого кандидата – Валттери Боттаса. По данным источника руководитель Renault Сириль Абитбуль уже встречался с менеджером пилота Mercedes Дидье Котоном, чтобы узнать о планах финна.

Контракт Боттаса с Mercedes истекает в конце сезона. Сам он говорил, что хотел бы остаться в Брэкли. По слухам, на том же настаивает напарник Валттери Льюис Хэмилтон. Однако у руководителей команды другие планы – Тото Вольф хочет заменить Боттаса воспитанником Mercedes Джорджем Расселлом, а концерн Daimler предпочитает видеть на этом месте Феттеля.