Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок

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После отличного старта сезона и двух побед в трех первых Гран При возникло впечатление, что Ferrari удалось построить к сезону 2022 года самую быструю машину, и для команды из Маранелло предстоящий чемпионат станет триумфальным шествием и возвращением на вершину.

Однако затем Red Bull нанесла чувствительное поражение Скудерии в Имоле, а этап в Майами показал, что это вовсе не случайность. Даже первый стартовый ряд не помог Шарлю Леклеру с Карлосом Сайнсом что-то противопоставить Максу Ферстаппену.

После гонки глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил: «Это правда, что машины Red Bull стали быстрее по сравнению с началом сезона, они применили обновления. В последних двух гонках они уже выигрывали у нас примерно две десятые с круга.

У меня нет сомнений, что и нам нужно развивать наши машины, чтобы сохранить скорость. Я надеюсь, что из-за ограничений бюджетов наступит момент, когда у "Быков" просто не останется денег на то, чтобы развивать технику дальше. Просто не понимаю, как может быть иначе».

Эти слова стали поводом для серьезного анализа, который принес крайне любопытные результаты.

Для начала требовалось установить, сколько всего денег команды Ф1 тратят за сезон на подготовку обновлений. Тут на помощь пришел Гюнтер Штайнер. Босс Haas известен своей прямотой – и в этот раз тоже не стал ходить вокруг да около. По его словам, топ-команды в среднем закладывают на эту статью расходов по 10 миллионов долларов.

С одной стороны, это немалая сумма, но с другой она не слишком впечатляет в сравнении с общим лимитом бюджета в $140 млн.

Но куда интереснее даже не размер трат на обновления, а динамика расходования этих денег. Источники Motorsport.com сообщили, что Red Bull уже потратила 75% всей суммы, тогда как Mercedes, направившая сейчас все силы на борьбу «козлением», и вовсе освоила почти все средства целиком.

Что до Ferrari, то команда запланировала долгосрочную программу обновлений, разбитую на несколько масштабных пакетов. Ближайший из них появится уже в Барселоне. Будет интересно посмотреть, какой окажется там расстановка сил в паре лидеров. При этом важно держать в голове, что у Red Bull возможности ощутимо прибавить уже во многом исчерпаны…