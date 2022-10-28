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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Источник: Red Bull согласилась с претензиями FIA по бюджету

Команда заплатит штраф и будет ограничена в использовании аэродинамической трубы

Адам Купер
Автор:
Источник: Red Bull согласилась с претензиями FIA по бюджету
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По данным Motorsport.com, сегодня FIA объявит о заключении соглашения с командами Red Bull и Aston Martin по поводу обнаруженных у них бюджетных нарушений в 2021 году. Команды признали свою вину и согласились с правотой Федерации.

Так, Red Bull признала, что во-первых нарушила процедуру подачи отчетности, а во-вторых незначительно превысила бюджет. Считается, что сумма превышения составила 1,8 миллиона долларов. Это деньги, потраченные на кейтеринг, оплату больничных сотрудникам, а также уплату налогов, за которые был позже получен вычет.

В Red Bull отрицали свою вину и настаивали, что в FIA все неверно посчитали, однако в итоге согласились с обвинениями. Им будет назначен денежный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения времени на работу в аэродинамической трубе с болидом 2023 года, а также времени на его компьютерное модулирование. Напомним, что как обладателю Кубка конструкторов Red Bull и без того положено меньше всего времени на работу с аэродинамикой.

Переговоры FIA и Red Bull интенсивно проходили по ходу Гран При США, но были приостановлены по просьбе команды из-за смерти ее владельца Дитера Матешица. Спустя несколько дней они возобновились, и стороны пришли к соглашению.

В случае с Aston Martin никакого перерасхода бюджета выявлено не было, но команда допустила процессуальные нарушения. Судя по всему она отделается лишь денежным штрафом.

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