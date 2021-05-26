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Формула 1 Новости

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Автор:
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Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор

В Штутгарте остались недовольны семикратным чемпионом

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Провал на Гран При Монако повлиял на переговоры о продлении контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes. Прежде руководство команды торопилось с новой сделкой, но теперь в переговорах может быть взята пауза. 

Как стало известно итальянской редакции Motorsport, руководству концерна Daimler не понравились как итоги Гран При, так и реакция Хэмилтона на них. 

В Монте-Карло семикратный чемпион провел один из худших этапов в карьере. В квалификации ему не удалось адаптироваться к машине и он занял только седьмое место, полсекунды проиграв своему напарнику Валттери Боттасу.

После этого Хэмилтон позволил себе публичную критику команды за то, что для болиды не были подобраны верные настройки. После субботнего совещания, настройки машины поменяли. Однако в гонке это Хэмилтону не помогло. Он не смог обогнать Пьера Гасли и финишировал седьмым при том, что двое из стартовавших перед ним соперников сошли с дистанции. 

На фоне Хэмилтона выигрышно смотрелся все тот же Боттас. До схода из-за проблем на пит-стопе финн шел вторым и сохранял шансы на борьбу за победу.

Хэмилтон же, вдобавок, по радио несколько раз раскритиковал команду за неудачную тактику, что также не понравилось боссам Daimler в Штутгарте. 

По данным источника, перед этапом в Монако Mercedes и пилот уже договорились об однолетнем контракте на 30 млн долларов в год с возможностью продления еще на один сезон. Не согласованной оставалась лишь та роль, которую Хэмилтон будет занимать в Mercedes после ухода из гонок. Однако после Монако условия сделки могут быть пересмотрены.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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