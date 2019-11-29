Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.

Перед Гран При Абу-Даби специалисты FIA изучили телеметрию разных моторов Формулы 1. По итогам анализа силовая установка Ferrari оказалась самой мощной, однако существенного преимущества на фоне конкурентов у нее нет.

По словам знакомого с выводами должностного лица, пожелавшего остаться неизвестным, итальянские двигатели выигрывают у конкурентов не более 20 киловатт, что равно 27,2 л.с. Это существенно меньше, чем подозревали другие команды, которые оценивали это преимущество в 70 л.с.

Внимание к моторам Ferrari усилилось после летнего перерыва, когда пилоты Скудерии стали регулярно выигрывать поулы и одержали победы в трех гонках. Предполагалось, что в Ferrari изобрели способ обойти запрет на лимит мгновенного расхода топлива в 100 килограмм в час и благодаря этому получить преимущество в гонках.

Руководство Скудерии с самого начала опровергало все обвинения и призывало провести проверку, которая доказала бы их невиновность.

Источник Motorsport.com при этом отметил, что по данным телеметрии в силовой установке Ferrari очень удачно настроена гибридная система, которая позволяет использовать электротягу именно тогда, когда она наиболее необходима.

Источник также согласился с утверждением Маттиа Бинотто о том, что у итальянских машин аэродинамика настроена на меньшее сопротивление воздуху ценой снижения прижимной силы, благодаря чему алые SF90 выигрывают на прямых, но проигрывают в скорости прохождения поворотов.