Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.
В FIA изучили итальянские двигатели и не обнаружили существенного превосходства над моторами конкурентов.
Перед Гран При Абу-Даби специалисты FIA изучили телеметрию разных моторов Формулы 1. По итогам анализа силовая установка Ferrari оказалась самой мощной, однако существенного преимущества на фоне конкурентов у нее нет.
По словам знакомого с выводами должностного лица, пожелавшего остаться неизвестным, итальянские двигатели выигрывают у конкурентов не более 20 киловатт, что равно 27,2 л.с. Это существенно меньше, чем подозревали другие команды, которые оценивали это преимущество в 70 л.с.
Внимание к моторам Ferrari усилилось после летнего перерыва, когда пилоты Скудерии стали регулярно выигрывать поулы и одержали победы в трех гонках. Предполагалось, что в Ferrari изобрели способ обойти запрет на лимит мгновенного расхода топлива в 100 килограмм в час и благодаря этому получить преимущество в гонках.
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Руководство Скудерии с самого начала опровергало все обвинения и призывало провести проверку, которая доказала бы их невиновность.
Источник Motorsport.com при этом отметил, что по данным телеметрии в силовой установке Ferrari очень удачно настроена гибридная система, которая позволяет использовать электротягу именно тогда, когда она наиболее необходима.
Источник также согласился с утверждением Маттиа Бинотто о том, что у итальянских машин аэродинамика настроена на меньшее сопротивление воздуху ценой снижения прижимной силы, благодаря чему алые SF90 выигрывают на прямых, но проигрывают в скорости прохождения поворотов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.
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